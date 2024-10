video suggerito

La storia d’amore tra Clarissa Burt e Massimo Troisi: dall’incontro a una cena ai tradimenti Clarissa Burt è una concorrente del Grande Fratello 2024/2025. In passato, ha avuto una storia con il celebre Massimo Troisi. I due sono stati insieme per tre anni, dal 1988 al 1991, e si sono lasciati a causa dell’infedeltà dell’attore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Clarissa Burt è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. In passato, ha avuto una relazione con il celebre attore Massimo Troisi: i due sono stati insieme dal 1988 al 1991. Si conobbero a casa di amici comuni e legarono durante il corso di una cena. Quella tra i due fu una storia molto intensa, che ancora oggi l'attrice ricorda col sorriso. Finì, però, a causa dell'infedeltà dell'artista napoletano.

Il primo incontro ad una cena con gli amici

Troisi, insieme al regista Francesco Nuti, è stato uno dei grandi amori della vita dell'attrice. Come anticipato, i due si conobbero durante una cena organizzata a casa di alcuni amici che avevano in comune. Qualche anno fa, fu proprio l'attrice a raccontare nel dettaglio il primo incontro tra i due durante un'intervista al Corsera. "Ci conoscemmo nel 1988, a cena da amici, era inverno, io mi lamentavo per il riscaldamento ma avevo in casa un camino. Massimo il giorno dopo mi mandò un furgoncino pieno di legna con un bigliettino: per tenerti al caldo", disse in quell'occasione.

La storia d’amore tra Clarissa Burt e Massimo Troisi

Nella stessa intervista, Burt svelò alcuni aspetti caratteriali del celebre attore: "Nei tre anni in cui siamo stati insieme non l’ho mai visto giocare né a carte né a biliardo. Massimo si svegliava tardi, poi andava nello studio a scrivere progetti. Erano usciti i computer e i primi rudimentali cellulari. Era affascinato dalla tecnologia. Se rivedeva mai i suoi film? No, mai. Facevamo vita di casa, gli habitué erano l’attore Massimo Bonetti e l’autore televisivo Giovanni Benincasa", disse.

Clarissa Burt e Massimo Troisi

Burt raccontò anche di aver ricevuto la proposta di matrimonio dall'attore: "Era un momento delicato, avevo appena scoperto un tradimento e ho dovuto prendere una decisione che mi ha fatto un gran male perché lo amavo tanto".

I tradimenti e la fine della relazione

La relazione tra i due attori finì proprio a causa di una serie di tradimenti da parte di Massimo Troisi: "Ci lasciammo perché quando si sta insieme si sta in due e non in duecento. Ci lasciammo per questo. Mi è capitato anche con Francesco Nuti e non me lo spiego, dovete farvi qualche domanda voi uomini. Parlo di tutti gli uomini sulla faccia della Terra, non solo di quelli italiani".