video suggerito

Clarissa Burt ha lasciato la casa del Grande Fratello momentaneamente: il motivo della decisione Clarissa Burt è uscita dalla casa del Grande Fratello. I motivi nel comunicato ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Clarissa Burt è uscita dalla casa del Grande Fratello. L'assenza della concorrente dal reality è solo momentanea. Presto avrà modo di tornare nella casa. Sul sito ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, un breve comunicato tramite il quale la produzione ha informato gli spettatori sui motivi dell'accaduto.

Perché Clarissa Burt è uscita dalla casa del Grande Fratello

Per fortuna i motivi che hanno spinto Clarissa Burt a lasciare la casa del Grande Fratello momentaneamente non sono preoccupanti. Anzi. Nel breve comunicato si legge che la concorrente è uscita per ritirare un premio: "Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello per andare a ricevere una importante onorificenza". Tra i commenti all'annuncio dato sui profili social ufficiali del programma, anche il malcontento di chi ritiene che il reality ormai abbia perso la sua caratteristica più interessante, ovvero l'impossibilità dei concorrenti di lasciare la casa: "Ormai sembra un hotel".

Clarissa Burt, la sua storia al Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello, Clarissa Burt si sta aprendo con i suoi compagni di avventura. Ha raccontato la sua storia. In particolare il rapporto con il padre violento. La concorrente temeva che l'uomo potesse fare del male alla madre, così una notte è scappata con la madre e i fratelli. Si è vista costretta a crescere in fretta. Ancora oggi avverte il peso dell'assenza di una famiglia su cui poter contare: “Nessuno mi ha mai detto quanto sei brava”. Quando nella sua vita ci sono stati dei successi, non c'erano gli affetti con cui poterli celebrare. Oggi, tuttavia, è profondamente fiera della donna che è diventata: “Sono la donna che sono grazie all'insegnamento, nel bene o nel male, dei mie genitori”.