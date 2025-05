Carmen Consoli difende Elodie: “Posare nuda è un atto rivoluzionario, non è colpa sua se la gente è ignorante”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Carmen Consoli firma la colonna sonora del film di Paolo Licata "L'amore che ho", in particolare la canzone “L’amuri ca v’haju”. Nel film ispirato alla vita privata e artistica di Rosa Balistreri e che arriverà nelle sale a partire da giovedì 8 maggio, recita anche una parte. Per l'occasione si è raccontata in un'intervista nel corso della quale ha difeso Elodie e ha parlato anche della sua distanza dai social.

Carmen Consoli difende Elodie

Carmen Consoli ha rilasciato un'intervista a Leggo.it. La cantautrice ha spiegato di stimare le sue "colleghe": "Anna Castiglia, Joan Thiele, Francesca Michielin: teste pensanti con voci strabilianti". Poi, si è soffermata su Elodie. Prova ammirazione per lei e trova che sia ignorante chi le punta il dito contro accusandola di esibire il suo corpo:

Ammiro Elodie. Qualcosa in lei mi fa capire che c'è una rivoluzione ancora da vedere. Negli anni '70 Janis Joplin posava nuda con una collana a coprire i seni come atto rivoluzionario. Una foto che ha ripreso e per la quale è stata criticata. Nella subcultura imperante uno stesso scatto prende il significato di oggettivazione. Non è colpa di Elodie se la gente è ignorante.

La cantautrice sta alla larga dai social

Come succede a molti artisti, anche a Carmen Consoli è capitato di attraversare momenti in cui ha trovato più complesso gestire la pressione del suo lavoro: "Ho faticato emotivamente". Tuttavia, non si è lasciata schiacciare. Al contrario, ha individuato ciò che rendeva faticoso il suo cammino e lo ha eliminato dalla sua vita: "E tutte le cose che mi affaticavano le ho allontanate". Continua a vivere di musica e si tiene alla larga dai social network:

Continuo a fare musica perché è ciò che mi interessa, proteggendomi dai social network. Mai avuto Facebook, mai cliccato un like. Vivo.