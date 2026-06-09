Domenico Procacci: “Kasia Smutniak ha messo ordine nella mia vita, considero Sophie Taricone una figlia”

Domenico Procacci e Kasia Smutniak stanno insieme da 15 anni. Il produttore ha dichiarato che l’attrice è riuscita a mettere ordine nella sua vita. I due si sono avvicinati mentre attraversavano entrambi il dolore per la morte di Pietro Taricone. Oggi Procacci considera Sophie Taricone come fosse sua figlia.

Kasia Smutniak e Domenico Procacci insieme da 15 anni

Il produttore Domenico Procacci e l'attrice Kasia Smutniak sono sposati da sette anni e camminano fianco a fianco da quindici. Dalla loro relazione è nato Leone, un fratellino per Sophie, la figlia che la quarantaseienne aveva avuto da Pietro Taricone, tragicamente scomparso nel 2010 a seguito di un lancio con il paracadute. Procacci, fondatore della casa di produzione Fandango, ha rimarcato quanto sia stato importante il suo legame con la moglie per trovare quella stabilità che era sempre mancata.

Il legame tra Domenico Procacci e la figlia di Pietro Taricone

Domenico Procacci ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato di come il legame sentimentale con Kasia Smutniak abbia cambiato in meglio la sua vita: "Prima di lei la mia vita era disordinata, con alcune relazioni importanti ma sostanzialmente disordinata". Uno dei cambiamenti più eclatanti è stato l'arrivo di Leone, il figlio avuto nel 2014 che oggi ha 12 anni. Eppure era convinto che non sarebbe più diventato padre. E poi c'è Sophie, che oggi è una giovane donna di 21 anni: "Considero mia figlia anche Sophie, avuta da Kasia con Pietro Taricone". E proprio nel dolore della morte dell'ex concorrente del Grande Fratello e attore, è germogliato il sentimento che ancora lega Kasia Smutniak e Domenico Procacci.

La storia d'amore tra Kasia Smutniak e Domenico Procacci

Kasia Smutniak e Domenico Procacci

Era il 29 giugno 2010 quando Kasia Smutniak ha dovuto affrontare la tragica morte di Pietro Taricone, suo compagno e padre di sua figlia Sophie. Anche il produttore Domenico Procacci era legato all'ex gieffino e attore da una grande amicizia. Per questo, è stato accanto a Kasia Smutniak nei momenti più difficili. Pian piano quel sostegno e quell'amicizia si sono trasformati in qualcosa di più. Nell'estate del 2011 ha avuto inizio la loro relazione, ufficializzata lo stesso anno. Da allora non si sono più lasciati.

Tre anni più tardi, nel 2014, l'attrice è diventata mamma per la seconda volta. È nato Leone. Ma Sophie è sempre stata una parte importante della famiglia. Procacci, come da lui stesso precisato, l'ha considerata sin da subito come una figlia. Nel 2019, la coppia si è avviata all'altare. Con una cerimonia intima a cui hanno partecipato solo i parenti e gli amici più stretti, Domenico Procacci e Kasia Smutniak sono diventati marito e moglie. Per essere certi che la notizia non trapelasse, la coppia ha detto agli invitati che si trattava di una festa, ma si trattava del loro matrimonio.