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Kasia Smutniak ricorderà Pietro Taricone in un documentario: “Ancora adesso mi sembra troppo presto”

La regista annuncia MUSTANG, un documentario in cui ripercorrerà il primo viaggio con l’allora compagna in Nepal. Pietro Taricone è morto nel 2010 e lei annuncia questo viaggio che è anche una riflessione sull’elaborazione del lutto.
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A cura di Andrea Parrella
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Kasia Smutniak torna alla regia e lo fa per raccontare un viaggio con Pietro Taricone, nel documentario MUSTANG. L'attrice di nuovo dietro la macchina da presa dopo il grande successo di MUR, l'opera che le è valsa il Nastro d'Argento Documentari 2024 per il Cinema del Reale. Questo nuovo lavoro si preannuncia come un'esperienza molto diversa, un racconto intimo e inedito che scava nel passato dell'attrice e regista, riportando alla luce il legame con l'attore che è stato suo compagno e padre di sua figlia.

Il documentario nasce infatti dal primo viaggio compiuto nel 2003 insieme a Pietro Taricone nella remota regione del Mustang, nel Nepal. Un'avventura che, a distanza di anni, attraversa il tempo e le generazioni. MUSTANG racconta oltre vent'anni di vita, muovendosi delicatamente tra amore, perdita e memoria, alla costante ricerca di ciò che resta quando tutto si trasforma.

La tragedia del 2010: l'addio a Pietro Taricone

Impossibile parlare di questo viaggio senza toccare la ferita, ancora aperta nel cuore del pubblico e della stessa Smutniak, della scomparsa di Pietro Taricone. Nel 2010, il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da uno degli eventi più tragici e dolorosi degli ultimi decenni.

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Taricone, diventato un'icona assoluta della cultura pop italiana dopo la prima storica edizione del Grande Fratello e affermatosi successivamente come attore di talento, ha perso la vita a soli 35 anni a causa di un drammatico incidente con il paracadute nei pressi di Terni. La sua morte improvvisa lasciò un vuoto immenso, non solo nella vita di Kasia, all'epoca sua compagna e madre della loro figlia Sophie, ma anche in quella di milioni di italiani che ne avevano amato la spontaneità, il carisma e l'energia vitale di Taricone.

Un'eredità che sfida il tempo

A sedici anni da quella tragica perdita, MUSTANG si pone come un tributo nostalgico, ma anche una riflessione sull'elaborazione del lutto. Il legame con la regione del Mustang è rimasto centrale nella vita di Kasia Smutniak, che negli anni successivi ha fondato proprio lì una Onlus dedicata a Pietro per costruire una scuola, trasformando il dolore in un progetto di speranza e solidarietà.

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