La figlia di Enrica Bonaccorti: “In viaggio con mia madre poco prima della morte, sapeva di non avere tempo”

Verdiana, figlia di Enrica Bonaccorti, ha raccontato l’ultimo viaggio organizzato insieme alla madre poche settimane prima della sua morte. Madre e figlia avevano visitato Parigi e la conduttrice, nonostante la malattia e un malore accusato nel corso della giornata, aveva trovato la forza di uscire per ammirare la Torre Eiffel di notte.

Poche settimane prima della morte, Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana si sono concesse un viaggio a Parigi, l'ultimo prima della scomparsa. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Verdiana ha raccontato quei giorni trascorsi con la madre, una visita di tre giorni nella capitale francese che ha permesso loro di condividere del tempo prezioso prima di doversi separare per sempre.

Verdiana racconta che fu proprio la madre a insistere perché partissero, indipendentemente dalle sue condizioni di salute e benché il viaggio in treno (Enrica aveva smesso di prendere aerei da 25 anni) potesse risultare faticoso. Fino alla fine, infatti, la conduttrice ha voluto vivere pienamente ogni giornata, dedicandosi al pubblico e ai suoi cari finché le è stato possibile, con il desiderio di lasciare ricordi che potessero accompagnare chi l'amava anche dopo la sua scomparsa. Quella toccata e fuga di tre giorni a Parigi ne è un esempio e dimostra quanto la giornalista e conduttrice abbia mantenuto intatta la sua voglia di vivere fino agli ultimi giorni.

Fu proprio Enrica, benché nel pomeriggio si fosse sentita male, a prepararsi di tutto punto dopo essersi ripresa per andare ad ammirare la Torre Eiffel di notte, quando l'illuminazione regala uno spettacolo imperdibile. "Aveva un'energia inesauribile", ricorda la figlia, "Quella sera la vidi uscire dalla sua camera vestita e truccata per andare a visitare la città. Era stata lei a insistere per quel viaggio. Aveva capito prima di tutti gli altri di non avere più tempo". È uno dei ricordi più recenti che Verdiana conserva nel cuore e che dimostra quanto, fino ai suoi ultimi giorni, lo spirito di Enrica fosse rimasto saldo e inalterato.

Ciò che Verdiana si augura di poter realizzare a breve è uno degli ultimi desideri della madre: la pubblicazione della sua autobiografia, scritta nel corso degli ultimi mesi prima della morte. Un libro che racconta la sua vita e la sua carriera, dagli esordi in televisione fino al successo che la consacrò come uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano.