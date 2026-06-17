L’amica di Ece İrtem: “Mi disse ‘Credo che morirò giovane’. Aveva il cuore puro, per questo spesso veniva ferita”

Cansu Gültekin, amica e collega dell’attrice Ece İrtem, scomparsa a soli 35 anni, ha pubblicato un commovente messaggio sul suo profilo Instagram: “Una volta mi disse: ‘Non riesco a immaginarmi da vecchia in nessuno dei miei sogni; credo che morirò giovane’. Le risposi: ‘Che sciocchezze'”. Una confessione che oggi è risuonata come profetica.

Cansu Gültekin, amica dell'attrice Ece İrtem, scomparsa a soli 35 anni, ha pubblicato un commovente messaggio sul suo profilo Instagram. Nel suo post, Gültekin ha scritto: "Una volta mi disse: ‘Non riesco a immaginarmi da vecchia in nessuno dei miei sogni; credo che morirò giovane'. Le risposi: ‘Che sciocchezze'". Stando a quanto accaduto, le sue parole oggi risuonano come profetiche e sembrano scontrarsi amaramente con una realtà che ha voluto vederla morire nel letto il giorno dopo il suo compleanno.

Il post di Cansu Gültekin riporta queste precise emozioni, a soli due giorni dalla morte della sua cara amica, che pare sia scomparsa a seguito di un arresto cardiaco: "Oggi ho perso un'amica. Ece era una mia vecchia amica. La nostra era un'amicizia davvero indissolubile; condividevamo tutto. Abbiamo vissuto insieme per un periodo. Abbiamo riso e pianto insieme. Condividevamo un piatto di cibo con gli ultimi soldi che ci rimanevano. Poi gli anni ci hanno separate un po', ma siamo sempre rimaste in contatto. Ultimamente aveva subito molte perdite e dolori, ed era molto turbata. Me ne ha parlato durante la nostra ultima conversazione. Vorrei condividere alcuni bei ricordi di lei".

Cansu Gültekin e l’amica Ece İrtem

"Ece era una ragazza dal cuore puro. Innocente fino a risultare ingenua", ha proseguito, "Per questo motivo, spesso veniva ingannata, ferita e le si spezzava il cuore. Si arrabbiava moltissimo anche per le cose più insignificanti. Aveva una fervida immaginazione. Una volta mi disse: "Non riesco a immaginarmi da vecchia in nessuno dei miei sogni; credo che morirò giovane". Le dissi di smetterla di dire sciocchezze".

E ancora: "Era una ragazza incredibilmente vivace. Suonava, cantava e ballava da sola. Era molto devota e credeva fermamente nel destino. Voleva sposarsi e mettere su famiglia. Voleva diventare una cantante, ma soprattutto un'attrice famosa. Sognava di vivere in Thailandia un giorno". Non a caso, proprio l'ultimo viaggio fatto da Ece Irtem è stato in Thailandia e il carosello di foto sul suo profilo Instagram, datato solo sei giorni fa, è la riprova di questo amore per quella terra. L'amica conclude con un "Riposa in pace, bellissima Ecem", dicendosi "felice di aver condiviso con te una parte della nostra giovinezza".