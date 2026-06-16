Ece Irtem morta per arresto cardiaco, la madre: “Uso di alcol e antidepressivi”, l’avvocato smentisce: “È sotto shock”

In un programma turco del canale Show TV hanno dichiarato di essere in possesso della deposizione ufficiale resa dalla madre di Ece Irtem, morta a soli 35 anni, alla polizia. Nuriye Irtem avrebbe dichiarato che la figlia avesse fatto uso di alcol e antidepressivi. L’avvocato di famiglia ha prontamente smentito: “Da quando ha trovato il corpo della figlia, è sotto shock e sotto osservazione medica”.

Nel programma giornalistico Cansu Canan ile Yeni Sayfa, in onda sul canale turco Show TV, poche ore fa hanno dichiarato di essere in possesso della deposizione ufficiale resa dalla madre di Ece Irtem, morta a soli 35 anni, alla polizia. Secondo quanto riportato dal programma, Nuriye Irtem avrebbe ripercorso minuto per minuto la sera del 14 giugno (giorno del compleanno di Ece), dichiarando che la figlia avesse fatto uso di alcol e antidepressivi. L'avvocato di famiglia ha prontamente smentito queste dichiarazioni, rimettendosi ancora una volta all'autopsia per avere certezza delle cause della morte.

La presunta versione della madre di Ece Irtem

"Alle 17:51 siamo andate in un locale sulla nostra stessa strada per festeggiare il suo compleanno. Abbiamo tagliato la torta e ci siamo divertite", così avrebbe iniziato il suo breve racconto la madre dell'attrice di Forbidden Fruit, "Siamo tornate a casa alle 20:36. Ho messo mia figlia a letto perché era sotto l'effetto dell'alcol e aveva preso il suo antidepressivo. Durante la notte l'ho sentita alzarsi per andare in bagno e poi rimettersi a letto. Al mattino l'ho chiamata per fare colazione, ma non rispondeva. Quando sono entrata nella sua stanza, ho visto del liquido maleodorante fuoriuscire dalla sua bocca. Consumava molto alcol e allo stesso tempo usava forti farmaci antidepressivi". Il resoconto della serata sarebbe stato fatto combaciare con il filmato delle telecamere di video sorveglianza all'ingresso del palazzo dov'erano rientrate, nel quale l'attrice sembrava barcollare e reggersi alla madre.

La smentita dell'avvocato di famiglia

Subito dopo la diffusione di queste dichiarazioni, l'avvocato dell'attrice, Uğur Gökkoyun, è intervenuto pubblicamente per smentire che la madre avesse rilasciato una simile deposizione. Il legale ha chiarito la situazione spiegando: "La madre della mia cliente è sotto shock da quando ha rinvenuto il suo corpo ed è stata posta sotto osservazione medica, la sua testimonianza non è stata ancora consegnata alla polizia".

Qual è la versione ufficiale data da Uğur Gökkoyun

L'avvocato ha ribadito che, secondo i primi accertamenti medici effettuati nell'abitazione di Kadıköy (Istanbul) dove l'attrice si trovava proprio insieme alla madre, la causa del decesso è da attribuirsi a un attacco cardiaco. Tuttavia, per fare piena luce sulla vicenda e comprendere se vi siano state interazioni tra sostanze, il legale ha invitato nuovamente ad attendere l'esito ufficiale del report dell'Istituto di Medicina Legale (Adli Tıp Kurumu), dove la salma è stata trasferita. I funerali di Ece İrtem si terranno domani, mercoledì 17 giugno, nella sua città natale, Smirne.

Il collega Barış Kılıç: "Ha perso la vita il giorno dopo averla celebrata"

L'attore Barış Kılıç, collega di Ece İrtem nelle serie Cranberry Sorbet (Kızılcık Şerbeti) e Forbidden Fruit, è intervenuto in diretta televisiva nel canale Show TV.

Sconvolto e visibilmente commosso per l'improvvisa scomparsa della giovane attrice, ha espresso il suo profondo cordoglio: l'ha ricordata come una collega solare, dotata di grande talento e dedizione per il proprio lavoro, e si è detto incredulo di fronte il dolore per una morte così prematura e inaspettata, sottolineando quanto sia tragico perdere una persona cara e un'artista all'indomani del giorno in cui festeggiava la propria vita. In conclusione, massima vicinanza e affetto alla famiglia della giovane attrice, devastata dalla tragedia.