L’avvocato di Ece Irtem: “Soffriva di mal di stomaco e debolezza, solo due bibite la sera del decesso”

L’avvocato di Ece Irtem, Uğur Gökkoyun, è intervenuto per fare chiarezza a seguito di alcune informazioni ritenute erronee. Sotto la lente le ultime immagini dell’attrice che rientra barcollante con la madre nel portone di casa: “La sera del decesso ha bevuto solo una bibita. Soffriva di mal di stomaco e debolezza, ha detto di aver avuto un raffreddore durante il suo viaggio in Thailandia”.

L'avvocato di Ece Irtem, Uğur Gökkoyun, è intervenuto nelle ultime ore per fare chiarezza a seguito di alcune informazioni ritenute erronee, rese pubbliche da alcuni organi di stampa turchi. In particolare, sotto la lente finiscono le ultime immagini dell'attrice di Forbidden Fruit e Cranberry Sorbet, risalenti al 15 giugno, che rientra barcollante con la madre nel portone di casa e viene ripresa dalle immagini di video sorveglianza mentre si appoggia a lei.

Il racconto della sua ultima giornata di vita è ricco di dettagli sullo stato di salute, che sarebbe stato reso precario da un raffreddore contratto nel suo ultimo viaggio in Thailandia, nemmeno una settimana prima del decesso. L'avvocato spiega che l'attrice soffriva di un forte mal di pancia e non aveva voluto festeggiare il suo compleanno con gli amici a causa di questa indisposizione.

Ece Irtem durante il suo ultimo viaggio in Thailandia

Le parole in un comunicato diramato dalla stampa turca:

"Interrogata in merito alla questione, la madre ha dichiarato che Ece İrtem non voleva partecipare alla festa di compleanno organizzata dalle sue amiche perché soffriva di mal di stomaco e debolezza. Hanno fatto una breve passeggiata insieme sulla spiaggia e poi si sono sedute a bere due bibite. Dopo un po' sono tornate a casa, che distava circa 100 metri, perché la figlia voleva rientrare a causa di questi problemi di stomaco. Ha lo scontrino delle due bibite. Il fatto che camminasse a fatica entrando in casa era dovuto al mal di stomaco ma non voleva andare dal medico. Ha detto di aver avuto un raffreddore durante il suo viaggio in Thailandia qualche giorno prima della sua morte e di aver voluto sdraiarsi subito, affermando che il riposo le avrebbe fatto bene".

Sempre Uğur Gökkoyun era intervenuto ieri per smentire una dichiarazione della madre di Ece Irtem che una tv turca aveva riportato come ufficiale. Le parole della donna avrebbero posto l'accento sull'uso di alcol e antidepressivi.