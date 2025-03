video suggerito

Carlotta Brambilla Pisoni: “Per tutti sono ancora quella di Bim Bum Bam. Il legame con Bonolis? Provò a scalzarmi” Carlotta Brambilla Pisoni oggi ha 59 anni e lavora per il canale QVC Italia, anche se da tutti è ancora riconosciuta come “Carlotta di Bim Bum Bam”. Con la sua partecipazione allo programma condotto da Paolo Bonolis, in onda dagli Anni Ottanta fino al 2000, è diventata la voce di una generazione. Intervistata dal Corriere della Sera ha parlato di come quegli anni hanno cambiato la sua vita. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlotta Brambilla Pisoni oggi ha 59 anni e lavora per il canale QVC Italia. Da tutti, però, è ancora ricordata e riconosciuta come "Carlotta di Bim Bum Bam". Con la sua partecipazione allo storico programma condotto da Paolo Bonolis, in onda dagli Anni Ottanta fino al 2000, è diventata la voce di una generazione. "Una voce che è rimasta nel cuore di tantissimi perché riporta agli anni della fanciullezza", ha raccontato in in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso il suo passato.

Gli anni di Bim Bum Bam

Il programma Bim Bum Bam è arrivato nella vita di Carlotta Brambilla Pisoni per caso o, come lo definisce lei, per "un colpo di scena" quando era una studentessa universitaria: "Sulla bacheca delle offerte di lavoro per gli studenti, trovo un volantino che pubblicizza un provino per la televisione. Mi sono detta: “perché non provare?”. E così vengo presa come attrice nella serie televisiva ispirata al cartone animato “Kiss me Licia” che aveva come protagonista Cristina D’Avena". Anche se la sua famiglia inizialmente non era d'accorso, ha deciso di continuare con questa strada e, dopo Love Me Licia, è arrivata la proposta per il programma condotto da Paolo Bonolis: "Manuela Blanchard, co-conduttrice di Bim Bum Bam assieme a Paolo Bonolis, rimane incinta. E Alessandra (Valeri Manera, produttrice, ndr) mi chiama per un provino. Fu una ciofeca ma vengo selezionata".

Da qual momento la sua vita cambio completamente: "Divento un personaggio pubblico e popolare". Dagli Anni Ottanta fino al 2000 fu una delle voci del programma, tanto che la sua persona si lego così tanto a quella ‘Carlotta di Bim Bum Bam' che ancora oggi le persone la riconoscono: "L'altro giorno ero in un ristorante a pranzo a Milano con un’amica. A un certo punto si avvicina un ragazzo che avrà avuto più o meno 40 anni e mi dice: “Io a lei la conosco, dove si ci siamo visti? La sua voce è inconfondibile”. Quando il programma chiude, Pisoni è "orientata a fare la mamma", dal momento he non era arrivata nessuna offerta come conduttrice. A 50 anni la proposta del suo attuale lavoro, quello a QVC Italia, il canale di chi ama lo shopping.

Il rapporto con Paolo Bonolis

Con l'arrivo di Bim Bum Bam nella sua vita, Carlotta Brambilla Pisoni è diventata un "personaggio pubblico e popolare", come lei stessa ha raccontato. Con il conduttore del programma il rapporto non fu sempre semplice, anzi: "Ammetto che fu complicato, fece di tutto per scalzarmi e per far tornare prima possibile Manuela". Dopo Bonolis lasciò la conduzione, lei rimase nel cast dello show fino all'anno della chiusura: "Con il successore di Paolo, Roberto Ceriotti, siamo ancora molto amici. È stato un periodo della mia vita bellissimo e indimenticabile, lavoravamo no-stop dalle 13 alle 20″. Ad oggi con il conduttore, volto di programmi come Avanti un altro e Ciao Darwin, non c'è un grande rapporto:

Ci siamo rivisti altre due o tre volte nel breve periodo in cui ho collaborato con Finmeccanica. Non c’è mai stato un grande affetto tra noi. La cosa incredibile sono state le sue parole appena ci siamo rincrociati. Paolo ha esordito così: “Uè, ciao, tutto bene Brambilla?”. Come se nulla fosse.