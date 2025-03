video suggerito

Cosa fa oggi Ramona Dell’Abate: “Non me ne sono andata io dalla tv. Tornerei con qualcosa scritto da me” Ramona Dell’Abate è stata ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda venerdì 14 marzo. Ospite di Caterina Balivo, la nota showgirl e conduttrice, diventata popolare negli Anni Ottanta grazie a programmi come Signorina Grandi Firme e Domenica In, ha spiegato perché si è allontanata dalla televisione. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ramona Dell'Abate è stata ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda venerdì 14 marzo. Ospite di Caterina Balivo, la nota showgirl e conduttrice, diventata popolare negli Anni Ottanta grazie a programmi come Signorina Grandi Firme e Domenica In, ha spiegato perché si è allontanata dalla televisione e cosa fa oggi.

Perché Ramona Dell'Abate si è allontanata dalla tv

Nel salotto di Caterina Balivo, Dell'Abate ha voluto precisare che non è stata una sua decisione quella di abbandonare il mondo della televisione: "Non me ne sono andata. Ho avuto un problema personale, poi a un certo punto pensi ‘prima o poi qualcosa ti faranno dire', invece è uno stereotipo. Ero una bella ragazza, erano gli Anni Ottanta, quando hai voglia di cambiare diventa complicato". L'ex showgirl in quel periodo ha avuto anche un problema personale, la malattia della madre, che ha reso ancora più difficile continuare a rimanere in tv: "Mia mamma ha avuto un infarto del nervo ottico, si è svegliata una mattina ed era cieco. Quando arrivavo a Roma con la valigia, mi chiedeva ‘quando torni?'. Non era più possibile lasciarla sola".

"Non bisogna morire in tv, la vita è fatta di altro"

Dell'Abate ha poi raccontato cosa fa oggi lontano dalla tv: "Ho deciso di scrivere un libro e dei programmi. Se dovessi tornare in tv, vorrei fare una cosa scritta da me, sennò non importante. Non è che uno deve morire per la tv. La vita è fatta di altre cose. Per me un artista non dovrebbe morire in scena". La showgirl si è fatta conoscere in tv soprattutto negli Anni Ottanta, grazie a programmi come Signorina Grandi Firme, Domenica In, Fantastico 3 con Corrado, Raffaella Carrà e Renato Zero. Nella sua carriera anche esperienze come conduttrice, non solo Rai ma anche Mediaset: ha condotto M'ama non m'ama con Marco Predolin nell'estate del 1984.