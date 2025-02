video suggerito

Ramona Badescu e la sua proposta per Sanremo 2026: “Voglio dire a Carlo Conti che può far votare gli italiani all’estero” Ramona Badescu, la storica showgirl degli anni ’90, è ritornata in televisione per ripercorrere la sua carriera, ospite a La volta buona: “Mi manca Pippo Baudo”. E poi lancia una proposta a Carlo Conti: “Il prossimo Sanremo, facciamo il televoto per gli italiani che vivono all’estero”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Ramona Badescu, la storica showgirl degli anni '90, è ritornata in televisione per ripercorrere la sua carriera, ospite a La volta buona. Nel salottino moderato da Caterina Balivo, la Badescu parla di Maurizio Costanzo, che l'ha fatta esordire al Costanzo Show, ma soprattutto il rapporto con Pippo Baudo: "Ho fatto il mio primo varietà con lui, si chiamava Tutti a casa, era il 1994". Poi un messaggio per Carlo Conti: "È stato bravo, ha fatto un Festival di Sanremo in stile Baudo, ma ho un messaggi per lui, può fare sempre meglio".

La proposta di Ramona Badescu per il Festival di Sanremo

Ramona Badescu racconta dell'importanza del Festival di Sanremo per i romeni: "Ho un'idea per Carlo Conti, vorrei trasmetterla a lui: perché non facciamo anche il voto degli italiani all'estero? Il Festival di Sanremo è talmente importante che all'estero si segue tantissimo. Potrebbe inserire una giuria di soli italiani che votano all'estero".

Il ricordo di Pippo Baudo

Un ricordo toccante di Pippo Baudo: "Pippo Baudo? Ho fatto il mio primo varietà con lui. Tutti a casa nel 1994. Voglio salutare Pippo Baudo, ci manca davvero tantissimo a tutti noi". Il conduttore è tornato di recente in pubblico con una foto bellissima pubblicata da Tullio Solenghi e Massimo Lopez. All'inizio di quest'anno, le condizioni di salute di Pippo Baudo avevano destato qualche preoccupazione. Si era parlato di un incidente domestico che aveva compromesso le condizioni di salute del decano dei conduttori Rai. Fortunatamente, però, lo stesso Baudo ha smentito: "Sto benissimo, ho trascorso vacanze tranquille". Nei mesi precedenti, la comparsa alla festa di compleanno Pierfrancesco Pingitore aveva destato qualche preoccupazione, poiché il conduttore era comparso in sedia a rotelle. Anche per questo motivo, Ramona Badescu ha voluto ricordarlo, proprio perché ormai è sempre più distante dalle telecamere.