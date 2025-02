video suggerito

Pippo Baudo sorridente sui social in una foto con Tullio Solenghi e Massimo Lopez: "Visita affettuosa" Pippo Baudo appare in una foto pubblicata da Massimo Lopez, insieme a Tullio Solenghi, in visita allo storico conduttore tv che appare sorridente e abbracciato ai due attori.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando si è ritirato dalle scene, ogni apparizione di Pippo Baudo è sempre accolta con grande entusiasmo, dal momento che sono sempre più rare e sporadiche. Lo storico conduttore tv è apparso in uno scatto pubblicato da Massimo Lopez, in cui vi è anche Tullio Solenghi, e si mostra sorridente abbracciato ai due attori.

Lo scatto di Massimo Lopez

"Oggi visita affettuosa al nostro Pippo" scrive Massimo Lopez a corredo dello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, un ritrovo di vecchi amici, che ogni tanto amano riunirsi per ricordare i tempi trascorsi insieme. Il conduttore, storico volto della televisione italiana, compare sempre più di rado e si concede poche apparizioni pubbliche, ma in questo scatto si mostra sorridente, a dimostrazione del fatto che la sorpresa di Solenghi e Lopez è stata più che gradita. Tanti i momenti di spettacolo che hanno condiviso, negli anni di maggior successo per i due attori, paladini di una comicità pulita e ragionata, che crea un legame oltre che un affetto difficile da dissolvere nel tempo.

Le condizioni di salute di Pippo Baudo

A inizio anno le condizioni di salute del conduttore avevano destato qualche preoccupazione, dal momento che si era parlato di un incidente domestico dal quale Baudo avrebbe fatto fatica a riprendersi. La smentita è arrivata ben presto da parte del diretto interessato, che ha dichiarato: "Sto benissimo, ho trascorso vacanze tranquille". Nei mesi precedenti, la comparsa alla festa di compleanno Pierfrancesco Pingitore aveva destato qualche preoccupazione, poiché il conduttore era comparso in sedia a rotelle, sebbene non siano mai state chiarite le cause. Intanto il conduttore, che appena può alza la cornetta per commentare eventuali notizie sul suo conto, è anche intervenuto sull'ultimo Sanremo presentato da Carlo Conti, il quale ha dichiarato di ispirarsi a Baudo nella conduzione, avendone lui condotti ben 13. Il veterano, quindi, ha risposto dicendo: "Sanremo 2025 "baudiano? Sono molto contento, mi fa veramente piacere".