Zoe Mallucci, ex tentatrice di Temptation Island, paparazzata con un noto magnate iraniano L’ex tentatrice di Temptation Island 2019, Zoe Mallucci, è stata beccata in atteggiamenti intimi con il magnate iraniano Homoz Vasfi, già noto per le sue liaison con Taylor Mega e Sara Croce. Nel reality di Canale 5, la modella aveva fatto vacillare la storia tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

A cura di Ilaria Costabile

È stata una delle tentatrici di Temptation Island nell'edizione 2019, diventata nota per aver instaurato una certa complicità con Andrea Ippoliti, allora ex fidanzato di Nathaly Caldonazzo. La coppia finì per scoppiare, sebbene lui avesse cercato di recuperare il rapporto con la showgirl, mentre per la giovanissima Zoe Mallucci iniziò dopo una breve frequentazione con l'imprenditore, una promettente carriera come influencer e modella. Il settimanale Novella 2000 l'ha beccata insieme ad un noto magnate israeliano.

Le foto di Zoe Mallucci e Homoz Vasfi

Conclusa la frequentazione con Andrea Ippoliti, ormai diverso tempo fa, durata pochi mesi dopo la fine di Temptation Island, come dichiararono durante un'ospitata a Uomini e Donne, Zoe Mallucci si è dedicata ad intensificare la sua attività sui social, oltre che quella di modella. Tra uno shooting e l'altro, pare che la 24enne abbia fatto breccia nel cuore di Homoz Vasfi, noto magnate iraniano, conosciuto in Italia proprio perché, negli ultimi anni, pare che solo nel Bel Paese sia riuscito a trovare l'amore. Il settimanale Novella 2000, infatti, ha pubblicato alcuni scatti in cui i due si godono una giornata di puro relax in Sardegna, dove si scambiano effusioni con il mare cristallino sullo sfondo.

Foto di Novella 2000

Homoz Vasfi e la passione per le influencer italiane

Il 59enne ha alle spalle almeno due storie con giovani modelle italiane. La prima risale al 2019, con Taylor Mega, indiscrezione riportata dal settimanale Chi, secondo cui la modella non avrebbe potuto rilasciare interviste sulla sua relazione e non avrebbe mai dovuto pubblicare foto di coppia, pur di vivere questa storia d'amore. A seguire, l'anno dopo, il petroliere iraniano aveva conosciuto Sara Croce. Ex Madre Natura e Bonas di Avanti un altro, classe 1998, come la sua attuale fidanzata, era stata al suo fianco per qualche mese, con la quale sembrava che la frequentazione non fosse finita nel migliore dei modi.