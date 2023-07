Zaniolo a Ibiza con l’ex corteggiatrice Sofia Costantini, lei: “Si è presentato e mi ha baciato” Sofia Costantini, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, alla rivista Chi ha raccontato dei tre giorni trascorsi con Nicolò Zaniolo a Ibiza. “Lui mi vede, mi viene a parlare e parte subito un bacio. Ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme”.

A cura di Gaia Martino

Nicolò Zaniolo è stato paparazzato dai fotografi di Chi in teneri atteggiamenti con una ragazza durante la sua vacanza a Ibiza. Lei è Sofia Costantini, 26 anni, una modella che in passato è entrata anche a far parte di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. "Ho conosciuto Nicolò ad una cena. Lui mi vede, mi viene a parlare e parte subito un bacio": alla rivista la giovane ha raccontato tutti i dettagli della conoscenza.

La conoscenza tra Nicolò Zaniolo e Sofia Costantini

Era l'una di notte quando Nicolò Zaniolo si è avvicinato a Sofia Costantini prima di baciarla e trascorrere la notte con lei. "Dopo i baci ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme". Sofia ha precisato che al momento del primo avvicinamento, non lo aveva riconosciuto. "Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, stron*o. Secondo me è condizionato dagli amici, con me è stato molto carino". Alla rivista Chi l'ex corteggiatrice ha raccontato i dettagli della loro conoscenza. La serata è finita alle sei del mattino, quando sono rientrati insieme in hotel: "Lui poi si è svegliato due ore dopo di me, mentre ero in palestra. Siamo andati nella villa che ha affittato con gli amici e poi in barca a Cala Bassa. Lì abbiamo pranzato, siamo stati al mare, siamo andati a cena con gli amici e siamo stati insieme anche quella sera". Il giorno dopo sono rientrati in Italia, lei a Milano, lui a Roma. Oggi continuano a sentirsi:

Mi è sembrato un ragazzo interessante, rispettoso. Ci sentiamo, ci scriviamo. Da qui a dire che nascerà una storia è presto, dobbiamo conoscerci. Visto quello che dicono, cioè che ama cambiare ragazze, deve meritarsi fiducia. Lui è uno che rimorchia, che piace, è sfacciato. Quando l'ho conosciuto ero seduta, lui mi guardava e si è presentato, "Mi piaci, stiamo insieme". Almeno è stato diretto.

Foto di Chi

Ha già avuto flirt con calciatori

Sofia Costantini a Chi ha raccontato di aver avuto altri flirt con diversi calciatori, "Uno del Milan, uno dell'Inter. Uno era sposato, l'altro no. Uno era carino, l'altro si capiva che voleva divertirsi". Non parla con i genitori da anni, "sono cresciuta con nonna Angela, nelle Marche" ha raccontato prima di svelare il suo sogno nel cassetto. Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello: "Vorrei fare il GF VIP, ma prima devo fare qualche ritocchino. Ho sistemato le labbra. Sono una che si mette in gioco, che ama la vita, che ha personalità". Ha studiato per tre anni Medicina veterinaria a Parma e ha fatto un corso specialistico sui cavalli, ma ha lasciato tutto per fare la modella, ha spiegato prima di confessare che ora vorrebbe la chiamata di Signorini: "Zaniolo mi richiama di sicuro, Signorini non lo so. Ma sono una che fa sempre gol".

Leggi anche L'ex corteggiatrice Irene Capuano svela il sesso del bebè in arrivo con Christian Galletta