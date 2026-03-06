Wanda Nara e le nozze con Martin Migueles: che cos’è la “teoria dell’anello” e perché riguarda anche Icardi

Wanda Nara è pronta a sposare Martin Migueles? Sono sempre più insistenti le voci di un possibile matrimonio della showgirl con il nuovo compagno, dopo alcuni indizi apparsi sui social. Ecco che cosa è la “teoria dell’anello” avanzata dai media spagnoli e cosa c’entrerebbe l’ex marito Mauro Icardi.

Wanda Nara è pronta a sposarsi con Martin Migueles? Mentre la data ufficiale del divorzio dall'ex marito Mauro Icardi si avvicina, sui social si fanno sempre più insistenti le voci di un matrimonio per la showgirl e imprenditrice, legata da qualche mese all'imprenditore argentino. A farlo pensare la "teoria dell'anello", come è stata ribattezzata dai media spagnoli, e una serie di altri indizi.

I gossip riguardo alle possibili nozze con Martin Migueles sono nati negli scorsi giorni, quando Wanda Nara ha pubblicato una insolita foto sui social. Tra le sue storie Instagram, la showgirl si è mostrata con il fidanzato durante una colazione e non è passato inosservato un prezioso anello sull'anulare della mano sinistra. A questo dettagli si aggiunge anche la frase "Te queres casar conmigo?", cioè "Ti vuoi sposare con me?", che accompagna l'immagine. Una didascalia che non lascerebbe spazio a dubbi riguardo al loro rapporto e all'intenzione di fare il grande passo, anche se ci sono diverse teorie a riguardo.

Secondo i media spagnoli, infatti, è piuttosto strano il tempismo con il quale Wanda Nara ha condiviso la foto insieme a Migueles, cioè solo qualche giorno prima del 12 marzo, la data ufficiale fissata per il divorzio dall'ex marito Mauro Icardi e a partire dalla quale non saranno più marito e moglie. Il calciatore potrà poi sposare la compagna China Suarez. Non soltanto: a questo si aggiunge anche una certa somiglianza legate all'aspetto dell'anello.

Il giornalista spagnolo Gustavo Mendez ha avanzato un'ipotesi a riguardo: "Quell'anello è molto simile a quello che Mauro Icardi le ha regalato per il loro fidanzamento". Secondo questa versione, Nara avrebbe "riciclato" l'anello che ormai diversi anni fa il calciatore le aveva dato per chiederle di diventare ufficialmente sua moglie. Al momento nessuna conferma, ma soltanto la "teoria dell'anello", come è stata ribattezzata, in attesa della data del divorzio e, chissà, di quella delle nuove nozze.