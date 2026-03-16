“Ci siamo sposati”, il post di Antonino Spinalbese e la fidanzata: si chiama Rodriguez, come l’ex Belen

“Ci siamo sposati ma nessuno lo sa”, ha scritto Antonino Spinalbese sui social come didascalia di alcune foto con la fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez. I due sono una coppia dal 2024 e la tatuatrice ha lo stesso cognome della ex Belen Rodriguez. Ma le nozze sono vere o è solo uno shooting? Nessuna conferma al momento.

Antonino Spinalbese si è sposato. Il noto hair stylist ha pubblicato su Instagram alcuni scatti insieme alla fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez, scrivendo: "Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno". I due sono una coppia dal maggio 2024. Non si sa con certezza se siano diventati davvero marito e moglie o se si tratti solamente di uno scherzo e di alcune fotografie scattate per uno shooting. Tatuatrice di professione, originaria di Genova, la "sposa" ha lo stesso cognome della ex di Spinalbese, Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

Sul suo profilo Instagram, Antonino Spinalbese ha pubblicato alcuni scatti in bianco e nero insieme alla fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez, scattate nell'hotel Tivoli President di Milano. Come didascalia, l'hair stylist ha scritto: "Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno". Sono davvero convolati a nozze o si tratta solamente di uno shooting? Al momento non c'è nessuna certezza sul fatto che il matrimonio sia stato celebrato in maniera ufficiale. Tra i commenti si leggono diversi messaggi di congratulazioni ma anche diversi utenti che mettono in dubbio la veridicità dell'evento. Spinalbese non aveva mai parlato di matrimonio negli ultimi tempi e la sua storia d'amore è sempre stata piuttosto privata, lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez sono stati avvistati per la prima volta insieme nel gennaio 2024 e da allora, a parte alcune foto ufficiali sui social, hanno proferito vivere la loro storia lontano dai riflettori e non condividere troppi dettagli sul loro rapporto. La presunta notizia delle nozze arriva quindi in modo del tutto inaspettato e lascia aperta l'ipotesi che si tratti solamente di uno ‘scherzo'. L'hair stylist è padre di una bambina, Luna Marì, avuta con la ex Belen Rodriguez, con cui ha mantenuto un rapporto per il bene della figlia che hanno insieme.