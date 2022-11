Vittoria Deganello incinta: “All’ecografia col padre della bimba oppure da sola, lo trovo disumano” L’influencer si sfoga sui social spiegando di dover affrontare l’ecografia morfologica senza un familiare al suo fianco. In assenza del padre della bambina infatti non potrà essere accompagnata da nessuno. “Era una cosa emozionante e importante che ci tenevo a condividere”.

A cura di Giulia Turco

Vittoria Deganello incinta della sua prima figlia, alle prese con una gravidanza sofferta. Il padre della piccola infatti, Alessandro Murgia, non è più il suo compagno e tra loro i rapporti non sono affatto dei migliori. Per fortuna stretta attorno a lei c'è la sua famiglia, ma sempre più spesso regole e formalità le rendono difficile godersi questo momento speciale come mamma single.

Lo sfogo di Vittoria Deganello dell'ecografia morfologica

Nelle ultime ore l'influencer ha pubblicato una serie di Instagram Stories sfogandosi per una visita importante che non potrà condividere con le persone a lei più care. "Settimana prossima ho la morfologica. Stamattina mi chiamano chiedendomi se il giorno della visita verrò da sola o accompagnata dal padre della bambina", racconta. La struttura le avrebbe comunicato che in assenza del padre della bambina non potrà essere accompagnata all'ecografia morfologica da nessun altro. "Era una cosa emozionante e importante che ci tenevo a condividere con un mio familiare. L’ho trovata una cosa poco sensibile e poco umana, soprattutto in una situazione del genere", spiega. "Sto affrontando tutto da sola e non è facile".

La presunta richiesta di aborto da parte di Murgia

Di recente Deganello ha voluto fare chiarezza sull’assenza di Alessandro Murgia nella sua vita. “Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non è capitata per sbaglio”, ha raccontato ai suoi follower. “Dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire, perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e che sarebbe stato più semplice così”, ha messo con amarezza. “Il tutto con una superficialità assoluta”. Oggi Vittoria prosegue la sua gravidanza da mamma single, guardando al suo futuro e a quello di sua figlia: “L’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che ad oggi non so chi sia”.