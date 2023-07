Virginia Mihajlovic sposa: “Alcuni presenti alle nozze non hanno fatto il regalo, è educazione” Rispondendo ad alcune domande dei follower, Virginia Mihajlovic è tornata a parlare delle nozze con Alessandro Vogliacco celebrate lo scorso giugno. A chi le chiede “cose strane” successe quel giorno, la figlia di Sinisa Mihajlovic spiega che alcuni presenti non hanno fatto il regalo, precisando: “Si parla di EDUCAZIONE”.

A cura di Elisabetta Murina

È passato poco più di un mese dalle nozze di Virginia Mihajlovic con il calciatore Alessandro Vogliacco, che si sono tenute lo scorso 17 giugno nella cattedrale di Monopoli, in Puglia. Presenti diversi personaggi del mondo calcistico e anche la piccola Violante, la figlia che la coppia ha avuto insieme e che per l'occasione ha portato le fedi in chiesa. La designer e influencer, figlia di Sinisa Mihajlovic, è tornata a parlare del suo grande giorno rispondendo ad alcune curiosità dei follower, in particolare sui regali da parte degli invitati.

Virginia Mihjalovic e la risposta sui regali di nozze

Chiacchierando con i suoi follower su Instagram, Virginia Mihajlovic ha risposto ad alcune domande riguardanti il matrimonio. Una di queste, in particolare, toccava l'argomento "cose strane" successe quel giorno. La neo sposa ha così risposto: "Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale?". L'influencer ha poi spiegato che non si tratta del regalo in sè ma di "educazione e rispetto", precisando che "non mi presenterei mai neanche a una cena di compleanno senza un pensierino".

"Ho controllato chi non lo avesse fatto, è educazione"

Una ragazza ha risposto alla storia di Virginia Mihajlovic dandole il suo punto di vista e spiegandole che, magari, gli invitati in questione non hanno fatto regali perché non potevano permetterselo e che non era andata a controllare. La sposa però ha spiegato che per lei non è tanto l'oggetto materiale, quanto il gesto e semplicemente il pensiero per la coppia:

Leggi anche Alvaro Soler si è sposato con Melanie Kroll, le nozze segrete svelate solo un mese dopo