Veronica Rimondi e Matteo Farnea comprano casa: “Abbiamo firmato un piccolo mutuo” Veronica e Matteo hanno raccontato ai fan senza esitazioni o timori la loro scelta di fare un grande passo avanti per ridurre le distanze: “Abbiamo già preso una casa”.

A cura di Giulia Turco

Veronica Rimondi e Matteo Farnea fanno passi da gigante e, sempre più innamorati, hanno deciso di concretizzare l’idea di andare a vivere insieme, soprattutto per eliminare la distanza nel loro rapporto. Non solo, i due giovanissimi partiranno in quarta con una casa tutta loro. A meno di un mese dalla scelta a Uomini e Donne, Veronica e Matteo hanno già deciso di comprare casa.

Il desiderio di andare a convivere

Pochi giorni dopo aver lasciato il programma con Veronica, Matteo aveva messo in chiaro le sue intenzioni di costruire una vita insieme all’ex tronista. “Le cose vanno benissimo, abbiamo una complicità rara, che in passato ero riuscito a trovare solo col tempo, ma che con lei è scattata subito”. Ecco perché sin da subito hanno manifestato il desiderio di ridurre le distanze: “Una relazione a distanza è qualcosa che non vogliamo. Il solo pensiero di non poterci vivere quotidianamente ci fa stare male. Faremo di tutto per trovare una soluzione che vada bene per entrambi e ci faccia vivere al centodieci per cento".

Hanno comprato casa e conosciuto le rispettive famiglie

Alla domanda dei fan se la coppia avesse trovato la soluzione ideale per vivere uno al fianco dell’altra, Veronica e Matteo hanno risposto senza esitazioni o timori di esser giudicati: “Bah, diciamo che abbiamo già preso una casa”, hanno fatto sapere nel corso di una diretta su Instagram. “Abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino. Grande casa, piccolo mutuino”. Insomma, i due corrono veloci. Nel frattempo hanno anche avuto l’occasione di conoscere le rispettive famiglie. I due papà, in particolare, si sarebbero trovati sin da subito d’accordo, mentre la mamma di Veronica ha definito Matteo un ragazzo "delizioso". Non è escluso che, se tutto va bene, nel giro di qualche anno, possano mettere su famiglia. Per il loro futuro, Veronica e Matteo vorrebbero una bella squadra: due bambini e una femminuccia.