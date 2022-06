Matteo Farnea dopo Uomini e Donne: “Temevo di non essere la scelta, con Veronica andrò a convivere” Matteo Farnea parla del suo rapporto con Veronica Rimondi dopo la scelta a Uomini e Donne. I due sono più affiatati che mai e, infatti, progettano presto di andare a vivere insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Matteo Farnea e Veronica Rimondi hanno lasciato da poco Uomini e Donne, chiudendo l'edizione di quest'anno con l'ultima scelta del programma. I due hanno mostrato subito di avere un certo feeling, che sembra essersi incrementato con la fine del dating show. In un'intervista rilasciata al magazine della trasmissione l'ex corteggiatore non si è tirato indietro nel raccontare tutte le sue emozioni e anche i progetti futuri.

Il rapporto dopo la scelta

Attrazione sì, ma anche una grande sintonia che si è percepita sin dalle prime esterne e che ora senza la mediazione del programma è libera di fluire in tutta la sua essenza. Dopo la scelta, quindi, il rapporto tra Veronica e Matteo sta crescendo sempre di più:

Le cose vanno benissimo: abbiamo una complicità rara che, in passato, ero riuscito a trovare solo con il tempo ma che con lei è scattata subito. Si tratta di una sensazione unica, quando stiamo insieme è come se fossimo una cosa sola, c’è una chimica e una voglia di stare sempre attaccati sorprendente. Credo che tutto questo sia una conseguenza dei sentimenti che stiamo provando. Sto scoprendo in Veronica una ragazza molto dolce, che sa dare davvero tanto all’altro. E poi è una donna energica, divertente…

I timori di Matteo

Eppure, nonostante fosse piuttosto chiaro che la tronista avesse una preferenza nei suoi confronti, Matteo non è stato sicuro fino al momento in cui non se l'è sentito dire dalla diretta interessata che lui sarebbe stato la scelta e che, quindi, avrebbero lasciato insieme il programma:

Leggi anche Chi è Veronica Rimondi, la tronista di Uomini e Donne che ha scelto tra Matteo e Andrea

Sono rimasto un po’ spiazzato e ho avuto un po’ paura di non essere la scelta quando, dopo l’ultima lettera che le ho scritto, Veronica non mi ha cercato e ha addirittura preferito uscire con Andrea. Ci sono rimasto male perché il mio è stato un gesto davvero sentito e avrei voluto avere da lei un riscontro immediato che però non c’è stato. Al di là di quell’occasione, ciò che ho provato sin dal primo momento in cui l’ho vista mi ha sempre fatto sperare e credere che saremmo usciti insieme dal programma… e per fortuna così è stato.

I futuri progetti di coppia

Al momento, quindi, tutto procede a gonfie vele, sebbene tra i due ci sia la necessità di dover attenuare le distanze, dal momento che abitano in due città differenti, ma a quanto pare non sembra essere un problema per il risoluto ex corteggiatore: