Matteo Ranieri ritrova l'amore dopo Uomini e Donne, le prime foto con la fidanzata Fabiola Merialdo Matteo Ranieri ha ritrovato l'amore dopo Uomini e Donne, a cui ha partecipato nel 2022. L'ex tronista è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, una ragazza di nome Fabiola Merialdo, pubblicando alcuni scatti che li ritraggono insieme. "Avevo dimenticato quanto fosse bello amare una persona", ha scritto.

A cura di Elisabetta Murina

Matteo Ranieri ha ritrovato l'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne, uscito dal programma insieme alla corteggiatrice Valeria Cardone nel 2022, ha voltato pagina per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Sui social è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, una ragazza di nome Fabiola Merialdo, pubblicando alcuni scatti che li ritraggono insieme.

Matteo Ranieri innamorato, chi è la fidanzata Fabiola Merialdo

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, da cui è uscito con Valeria Cardone, l'ex tronista ha ritrovato la serenità. La conoscenza con la corteggiatrice era arrivata al capolinea appena qualche mese dopo la fine del programma e, da qual momento, Ranieri non aveva più parlato sui social della sua vita privata. Torna a farlo a distanza di ormai due anni, pubblicando alcuni scatti che lo mostrano insieme alla nuova fidanzata. La ragazza in questione si chiama Fabiola Merialdo, ma su di lei non si hanno informazioni precise. "Avevo dimenticato quanto fosse bello amare una persona, ma soprattutto quanto mi mancasse sentirmi amato. Grazie", ha scritto come didascalia ad accompagnare le foto. I due appaiono felici e innamorati più che mai.

Il percorso a Uomini e Donne di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri ha partecipato come tronista a Uomini e Donne nell'edizione del 2022, scegliendo alla fine del suo percorso la corteggiatrice Valeria Cardone e non Federica Aversano. La storia con la ragazza, 25enne originaria di Napoli, non aveva però funzionato e solo qualche mese più tardi si erano lasciati definitivamente perché non era scattata la scintilla: "Non mi sono mai innamorato, non si era accesa una "fiamma" tra noi. Mi sembrava di prenderla in giro, perché che senso ha stare con qualcuno se non si è innamorati? Per me non ci sono vie di mezzo, soprattutto all'inizio di una relazione, la voglia di stare insieme deve essere forte".