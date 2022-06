Il primo selfie di Veronica e Matteo dopo la scelta, l’ex corteggiatore Federico apprezza Primo selfie di coppia per Veronica Rimondi e Matteo Farnea dopo la scelta a Uomini e Donne andata in onda oggi, 1 giugno. L’ex corteggiatore della tronista, Federico Dainese, ha lanciato un segnale di apprezzamento.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 giugno, si è chiusa la stagione di Uomini e Donne con la scelta di Veronica Rimondi, la tronista che ha deciso di terminare il suo percorso lasciando il programma con Matteo Farnea. Mentre Andrea Della Cioppa, il corteggiatore non scelto, si sfogava in camerino, la neo coppia si è divertita a brindare insieme: "Non vedo l'ora di viverti completamente. Non credevo di trovare una persona con cui creare una tale complicità" hanno confessato l'uno all'altra tra uno scambio di abbracci e baci. Negli ultimi minuti la pagina Instagram del dating show ha reso pubblico il primo selfie di Veronica e Matteo insieme. Al post ha cliccato "like" anche Federico Dainese, ex corteggiatore della tronista.

La prima foto di Veronica e Matteo insieme

Abbracciati e spensierati: Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono scattati il primo selfie di coppia, pubblicato dalla pagina Instagram di Uomini e Donne. I due protagonisti della stagione appena conclusa del dating show stanno proseguendo ora la loro conoscenza senza la presenza delle telecamere.

Il gesto di Federico Dainese, l'ex corteggiatore di Veronica Rimondi

Al post pubblicato dal profilo Instagram di Uomini e Donne hanno commentato tantissimi fan del programma, non tutti felici della neo coppia. Come Tina Cipollari e Ida Platano, alcuni telespettatori facevano il tifo per Andrea Della Cioppa. La tronista ha seguito il suo cuore e ora vive la sua love story con il suo nuovo fidanzato. Mentre il giovane non scelto ringrazia i fan attraverso le story, Federico Dainese, l'altro corteggiatore che ha interrotto la conoscenza con la tronista a metà percorso, pare abbia apprezzato la scelta nonostante si sia scontrato diverse volte con il suo "rivale" durante l'avventura televisiva. Il giocatore di pallanuoto ha infatti messo un "like" al selfie pubblicato dalla pagina social del dating show, chiaramente visibile a tutti.