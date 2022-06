Andrea Della Cioppa esce dallo studio e scoppia in lacrime dopo la scelta di Veronica Rimondi Alessandro Della Cioppa dopo la scelta non è riuscito a trattenere le lacrime: Veronica Rimondi a Uomini e Donne gli ha comunicato di aver scelto Matteo Farnese. “Non posso darle colpe” ha commentato il corteggiatore con la voce rotta dal pianto.

Andrea Della Cioppa è stato uno dei protagonisti delle ultime settimane di Uomini e Donne. Il dating show oggi si è chiuso con la scelta di Veronica Rimondi che ha deciso di lasciare il programma con Matteo Farnea ed ha lasciato in disparte invece il corteggiatore di Pescara. Andrea non ha conquistato il cuore della tronista ma quello del pubblico e dei personaggi del programma. Tina Cipollari è scoppiata in lacrime al momento dei saluti, Ida Platano lo ha descritto come "un vero uomo". Nonostante sia stato forte nell'accettare di non essere la scelta, entrato in camerino non ha trattenuto le lacrime.

Lo sfogo di Andrea Della Cioppa dopo la scelta

Andrea Della Cioppa dopo i saluti nello studio di Uomini e Donne al momento della scelta, è entrato nei camerini ed alla redazione ha confessato i suoi pensieri. "Alcune cose non si spiegano. Durante le esterne la sentivo mia. Non mi sento di darle colpe ma dentro non sto bene". L'ormai ex corteggiatore di Veronica Rimondi ha detto la sua su Matteo Farnese, la scelta: "Mi è sempre sembrato che lui sia più interessato ad altro che a lei, ma è un bravissimo ragazzo, indipendentemente da questo. Ora vedremo ciò che succederà tra loro, per me hanno sempre parlato i fatti". Nel raccontare del suo percorso non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le auguro il meglio, la sua scelta l'ha fatta. Non ho rimpianti, sono uguale a come sono entrato ma più consapevole di chi sono. Ho sempre provato un forte interesse, mi piace come ragazza, è entrata dentro di me. Io mi sono mostrato per quello che sono, va bene così.

La scelta di Veronica Rimondi è Matteo Farnea

La tronista Veronica Rimondi ha deciso di lasciare il programma con Matteo Farnea. Nello studio di Uomini e Donne ha comunicato i suoi sentimenti al corteggiatore:

Alla luce di dove siamo arrivati, ho una certezza: eravamo destinati a conoscerci. Queste cose succedono poche volte nella vita. Io ho poca paura perché non provo queste sensazioni per qualcuno da tanto tempo.

Tra i baci e abbracci sotto una pioggia di petali, la nuova coppia nata nel dating show di Maria De Filippi ha abbandonato insieme gli studi televisivi per viversi la loro storia d'amore.