Andrea Della Cioppa non è la scelta di Veronica Rimondi: “Non lancio una sedia perché non lo meriti”

Veronica Rimondi a Uomini e Donne ha deciso di non portare fuori con sé Andrea Della Cioppa: in studio oggi gli ha comunicato la sua scelta. "Ti auguro il meglio" sono state le parole del corteggiatore, poi le lacrime di Tina Cipollari.

Oggi mercoledì 1 giugno Uomini e Donne chiude la stagione con la scelta di Veronica Rimondi, arrivata sino alla fine del suo percorso con Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea. Quest'ultimo è il corteggiatore con cui la tronista ha deciso di abbandonare il programma per vivere una storia d'amore fuori, lontana dalle telecamere. Prima di comunicarglielo, ha avuto il confronto con Andrea Della Cioppa il quale, dispiaciuto, ha lasciato lo studio dopo averle fatto i complimenti: "I tuoi genitori dovrebbero essere fieri di te".

Le parole di Veronica Rimondi alla sua non scelta Andrea

"Il nostro percorso qui dentro, per quanto breve, è stato bello intenso. Scontri e confronti ci hanno sempre acceso qualcosa dentro, siamo arrivati a conoscerci piuttosto bene direi": così ha iniziato il suo discorso Veronica Rimondi nel confronto con Andrea Della Cioppa, il corteggiatore che ha deciso di non scegliere. "Ti ho sempre visto uomo, maturo, un ragazzo con la testa sulle spalle. Sai quello che vuoi, non mi hai mai fatto mancare nulla. Mi hai tolto sempre ogni dubbio. Mi hai sempre dato l'idea di quella persona con cui volevo uscire da qui" ha continuato. "Io non mi sono privata di nulla, come mi hai detto tu, mi sono tolta i dubbi. Arrivati a questo punto della mia strada qui, io devo seguire quello che mi dice la testa e il mio cuore. La direzione non è verso di te" ha concluso. A queste parole Andrea Della Cioppa è rimasto per qualche secondo in silenzio, poi le ha fatto i complimenti.

La reazione di Andrea a Uomini e Donne

Andrea Della Cioppa ha fatto i complimenti alla tronista Veronica Rimondi che ha deciso di uscire dal programma con Matteo. Dispiaciuto per come è andata, ha augurato ogni bene alla giovane. Queste le sue parole:

Non mi escono le parole. Forse immaginavi avessi lanciato qualche sedia, non lo faccio perché non lo meriti. Non ci rimango bene, io credo che tu con questa scelta hai confermato le mie sensazioni. Ho sempre fatto molto caso a quello che uno non dice. Non ho mai visto il mio nome nei tuoi sguardi. Non hai colpe, forse abbiamo avuto poco tempo. Indipendentemente da me, ti auguro il meglio. I tuoi genitori dovrebbero essere fieri di te, ci ho creduto, ci ho sperato. Ma ok, stai tranquilla.

Le lacrime di Tina Cipollari

L'opinionista Tina Cipollari, dopo le parole di Andrea Della Cioppa, si è commossa: nonostante i vari confronti accesi con il corteggiatore, gli ha confessato di provare una profonda stima per lui. Non sperava che le cose andassero così: "La stima è reciproca. Speravo fossi tu la sua scelta, io ho tifato sempre per te. Sono molto dispiaciuta".