Le parole di Veronica Rimondi per Matteo Farnea: “Mi hai fatto scoprire un’altra faccia dell’amore” Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono sempre più uniti, questo sentimento l’ex tronista ha provato a tradurlo in parole scrivendo una dedica alla sua dolce metà, facendo anche un bilancio del programma.

A cura di Ilaria Costabile

Veronica Rimondi è stata l'ultima tronista di Uomini e Donne a fare la sua scelta nel programma di Canale 5 decidendo di continuare la conoscenza di Matteo Farnea lontano dalla telecamere. I due non hanno esitato a mostrare sui social i momenti trascorsi insieme, in cui sembrano spensierati e felici, ma non si tratta solo di una percezione, bensì di qualcosa di vero che la 26enne ha provato a riassumere in un post che ha pubblicato su Instagram e nel quale racconta tutte le sue emozioni.

Il bilancio dopo Uomini e Donne

Partecipare a Uomini e Donne è sempre stato per Veronica Rimondi un modo per mettersi in gioco, per regalarsi un briciolo di spensieratezza in più e provare, magari, a trovare qualcuno con cui instaurare un rapporto anche lontano dal programma, non aspettandosi quello che poi è realmente accaduto: "Un po’ per come sono fatta, e un po’ per un velo di scetticismo, mai mi sarei aspettata di uscire da quello studio con una persona come Matteo. Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata". Una considerazione che arriva dopo aver fatto un bilancio ad un mese dalla fine di un'esperienza per la quale Veronica sente di essere "cresciuta, maturata" e le ha permesso di vivere emozioni nuove.

La dedica di Veronica Rimondi a Matteo Farnea

Dalla fine di questo percorso, però, è nata una storia che ogni giorno che passa cresce e alimenta un sentimento importante e sincero, che li ha portati già a compiere passi significativi. Ed è così che Veronica sente di voler aprire ulteriormente il suo cuore dedicato al suo Matteo, altre parole che sono una vera dimostrazione d'amore:

