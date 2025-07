Venus Williams e Andrea Preti stanno insieme, la tennista: “Mi ha spinto lui a continuare a giocare”

Venus Williams dopo il match a Washington ha rivelato in un’intervista che il suo fidanzato, Andrea Preti, era presente sul campo per assistere a una sua partita per la prima volta. Ha così confermato la relazione: “Mi ha incoraggiata a continuare a giocare”.

Venus Williams e Andrea Preti stanno insieme. La star del tennis ha confermato il fidanzamento con l'attore che nella passata stagione televisiva ha partecipato a La Talpa. In un'intervista dopo il match di primo turno a Washington contro Peyton Stearns, la campionessa ha risposto alla domanda riguardante il fidanzato Andrea Preti: i due, nonostante fossero comparsi più volte insieme, non avevano mai confermato o smentito l'esistenza di una relazione. Lo ha fatto Venus Williams sorridente: "Il mio fidanzato è qui e mi ha incoraggiata a continuare a giocare", le parole.

La conferma di Venus Williams sulla storia con Andrea Preti

"Il mio fidanzato è qui e mi ha incoraggiato a continuare a giocare", ha dichiarato Venus Williams sorridente in un'intervista dopo il match di tennis che l'ha vista vincitrice. "Ci sono stati tantissimi momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla spensieratezza" – ha continuato – "Sapete quanto è difficile giocare a tennis? Non immaginate quanto lavoro ci sia dietro, è come lavorare dalle 9 alle 5, solo che corri tutto il tempo. Sollevare pesi è come morire e poi ricominciare il giorno dopo. Lui mi ha incoraggiata ad andare avanti. È meraviglioso essere qui. Non mi aveva mai visto giocare".

La relazione iniziata un anno fa e confermata solo oggi

Venus Williams e Andrea Preti sono stati visti insieme per la prima volta il 27 luglio 2024, a Nerano, lungo la Costiera Amalfitana, durante una vacanza in barca. Sono seguiti numerosi avvistamenti e il red carpet di coppia durante la settimana della Moda di Milano, prima della sfilata Dsquared2 Autunno Inverno 2025: entrambi, però, non avevano mai rilasciato dichiarazioni o conferme sulla loro relazione. Ci ha pensato la tennista nelle ultime ore a rendere partecipi i fan della sua storia d'amore.