Elodie e Andrea Iannone innamorati a Roma: la cena insieme per allontanare le voci sulla crisi

A mettere a tacere le insistenti voci della rottura tra Elodie e Andrea Iannone ci ha pensato l'artista, pubblicando un selfie di loro due a letto. È bastato questo, insieme alle recenti immagini della coppia pubblicate da un settimanale, ad allontanare – almeno per il momento – il rumor della crisi tra la cantante e il pilota motociclistico.

Elodie e Andrea Iannone insieme a cena: gli scatti che scongiurano la crisi

Una cena a due nel cuore di Roma, sguardi complici tra un piatto e l'altro, mani intrecciate mentre passeggiano per le strade della capitale e un bacio rubato sotto i lampioni. Elementi che, messi in fila, scongiurano l'ipotesi che tra i due sia finito l'amore. A diffondere gli scatti è stato il settimanale Chi che, oltre a rassicurare i fan della coppia con queste foto, ha menzionato anche la loro recente vacanza a Ibiza.

La cantante e il pilota – insieme dal 2022 – si sono conosciuti nel corso di una vacanza in Puglia, ma si erano già visti prima in una cena organizzata dall'amica in comune Diletta Leotta.

Le voci sulla crisi tra Elodie e Iannone: l'ombra di Marracash

Le indiscrezioni su un possibile momento di tensione tra Elodie e Andrea Iannone erano iniziato a circolare a metà luglio, complici l'assenza di scatti condivisi sui social e un certo silenzio reciproco online. Mentre si rincorrevano le voci su una possibile rottura con Andrea Iannone, erano emerse anche indiscrezioni su un presunto riavvicinamento tra Elodie e Marracash, l'ex partner di cui lei stessa, nel 2022, diceva: "Nessuno sarà mai alla sua altezza". Tuttavia, mancavano prove concrete: nessuna uscita pubblica, nessuna immagine che confermasse il contatto. A dare il via ai pettegolezzi era stata la scelta della cantante di includere nella scaletta del concerto a San Siro, lo scorso 7 giugno, il brano Niente canzoni d'amore, firmato da Marracash e reinterpretato da lei nel 2020.