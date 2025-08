Venus Williams ringrazia il fidanzato Andrea Preti: un anno fa le rimase accanto durante un delicato intervento

La storia d’amore tra Venus Williams e Andrea Preti va avanti da oltre un anno. A confermarlo è stata la campionessa di tennis, che ha incluso il modello ed ex compagno di Claudia Gerini in un post con cui lo ringrazia per esserle stato vicino in un momento molto delicato, vissuto esattamente un anno fa. All’epoca, la tennista decise infatti di sottoporsi a una miomectomia, un intervento chirurgico reso necessario dalla gestione dell’adenomiosi e dei fibromi. A tenerle la mano in ospedale, al suo fianco, c’era proprio Preti, il fidanzato italiano che Venus ha già dichiarato di voler sposare.

I ringraziamenti di Venus Williams

“Proprio un anno fa, in questo giorno, mi sottoponevo a un intervento chirurgico: una miomectomia addominale per rimuovere fibromi e un grande adenomioma focale incastonato nel muscolo del mio utero”, ha scritto Williams in un post condiviso su Instagram, con cui ha voluto raccontare ai follower quel ricovero e il percorso che ne è seguito, “Che differenza può fare un anno! Ho giocato il mio primo torneo dopo oltre 16 mesi e ora mi sto preparando per giocare agli US Open. Questo post è una celebrazione dell’ultimo giorno del mese dedicato alla sensibilizzazione sui fibromi. Esistono anche finali felici!”.

Venus Williams: “Non curata per anni, mi dicevano che non avrei portato in grembo i miei figli”

Il racconto della campionessa, seppur drammatico, intende essere un messaggio di incoraggiamento per altre donne nella sua stessa condizione: “Mi era stato detto che ero inoperabile. Che avrei potuto morire dissanguata sul tavolo operatorio. Che dovevo ricorrere a una madre surrogata e abbandonare la speranza di portare in grembo i miei figli”.

Venus, però, non si è arresa ed è riuscita a trovare la strada giusta: