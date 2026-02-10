Ursula Corbero di La casa di carta è diventata mamma: nato il primo figlio con Chino Darin

La Nacion annuncia la nascita del primo figlio di Ursula Corbero, l'attrice 36enne diventata famosa in tutto il mondo con il suo ruolo, quello di Tokyo, nella serie tv La casa di carta. Il quotidiano spagnolo anticipa la notizia, fino ad ora non confermata o smentita dai neo genitori: l'attrice avrebbe partorito ieri, lunedì 9 febbraio, in una clinica di Barcellona, un maschio.

Fedeli alla loro voglia di privacy, insieme al compagno Chino Darin hanno mantenuto massima riservatezza sulla gravidanza, resa pubblica con un post su Instagram lo scorso settembre. "Questa non è IA", scrisse lei a corredo di una foto che la ritraeva su un divano con la pancia in bella vista. L'ultima foto pubblica dell'attrice in dolce attesa risale a due giorni fa. A pubblicarla è stato il compagno che, a corredo di una foto della Corbero con la pancia in primo piano, visibilmente cresciuta rispetto a quella dell'annuncio, ha scritto: "Che la forza sia con te".

Ursula Corbero e Chino Darin, insieme da 15 anni circa, si sono conosciuti sul set della serie spagnola L'ambasciata (La embajada). Il loro incontro ha cambiato la vita di entrambi, soprattutto quella dell'attore che decise di trasferirsi in Spagna, essendo lui argentino, e da allora non si sono mai più separati. Il padre di lui, Ricardo Darin, uno tra gli attori argentini più popolari a livelli internazionale e non solo, a inizio gennaio commentò l'arrivo di un bebè in famiglia, confermando che sarebbe arrivato a febbraio. "Sapere che diventeremo nonni a febbraio è meraviglioso, ci ha risollevato il morale" – l'attore ha perso sua sorella Alejandra, anche lei attrice, morta a causa di una malattia un anno fa – "È una delle poche cose straordinarie della vita: ti ricompensa, quasi inaspettatamente, anche se nessuno può sostituire nessuno. È stato un anno molto intenso", disse.