Úrsula Corberó è incinta: Tokyo de La Casa di Carta aspetta un figlio da Chino Darín

Con una foto ironica in cui prende in giro i miracoli grafici che l’intelligenza artificiale è in grado di generare con un semplice click, Úrsula Corberó ha annunciato di essere incinta. L’attrice, famosa per il ruolo di Tokyo nella serie tv Netflix La Casa di Carta, aspetta il suo primo figlio dal compagno, l’attore e produttore argentino Chino Darín. Lo scatto ha raccolto migliaia di commenti e like, tra cui quelli di Chiara Ferragni e di molti colleghi conosciuti sul set della serie che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

La storia d’amore tra Úrsula Corberó e Chino Darín

L’attrice e il collega, padre del suo primo figlio, stanno insieme da circa dieci anni. Si erano conosciuti sul set della serie El Embajador, girata nel 2015, quando entrambi erano ancora all’inizio delle rispettive carriere. Come raccontato dagli stessi protagonisti, il primo bacio arrivò dopo aver girato una scena particolarmente intensa in cui interpretavano una coppia. Dopo il ciak, arrivò immediato l'invito a cena culminato nell'inizio della loro storia d'amore decennale.

La coppia ora si prepara a una nuova fase della vita, segnata dall’arrivo del loro primo figlio. Anche Chino Darín ha condiviso la foto pubblicata da Úrsula, sottolineando tutta la felicità che la notizia ha portato nella loro vita. Entrambi, come noto, sono molto riservati e condividono con il pubblico principalmente aggiornamenti relativi alla loro sfera professionale. La notizia della gravidanza, tuttavia, meritava di essere condivisa.

Úrsula Corberó aspetterebbe una bambina

Nella foto con cui ha annunciato la gravidanza, Corberó è seduta su un divano bianco, indossando una sottoveste dello stesso colore con inserti in pizzo. Il fiocco rosa, posizionato sopra il pancione, suggerisce che il bambino in arrivo sia in realtà una bambina.