Totti torna sui social dopo la separazione, il primo video è con il figlio Christian in scooter Francesco Totti torna sui social dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi. Il Pupone per la prima volta pubblica una storia in scooter con il figlio maggiore Christian, accompagnato dalla canzone “Il ragazzo della via Gluck” di Adriano Celentano.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Totti torna sui social dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi. In questi mesi il Capitano della Roma si è mostrato attivo su Instagram solo attraverso contenuti sponsorizzati, ma questa volta condivide con i milioni di fan un momento della sua quotidianità con il figlio Christian.

Il video di Francesco Totti in scooter con il figlio

Oggi, 30 settembre, Francesco Totti è tornato a condividere su Instagram la sua vita di tutti i giorni, dopo mesi di assenza in seguito alla notizia della separazione da Ilary Blasi, finita al centro dei gossip per diverso tempo. Il Pupone ha mostrato un breve video in cui è in motorino insieme a Christian, il figlio maggiore avuto con la ex moglie, per le strade di Roma. A fare da sottofondo al loro viaggio la canzone Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano, che secondo alcuni nasconde una piccola frecciatina alla conduttrice dell'Isola dei Famosi, dal momento che si tratta di un brano che parla di cuori spezzati e addii dolorosi.

Le nuove notizie su Ilary Blasi e Francesco Totti

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, l'ex coppia finirà in tribunale. Le loro posizioni sono inconciliabili: la conduttrice avrebbe chiesto 20mila euro al mese solo per se stessa, cifra alla quale andrebbero sommati gli alimenti per i tre figli Christian Chanel e Isabel. Il Capitano della Roma avrebbe rifiutato questo accordo. Non solo: Blasi avrebbe incaricato il suo legale di recuperare le borse che l'ex marito ha trattenuto dopo la questione degli orologi Rolex. La trattativa sul divorzio, quindi, si è arenata e la consensuale sarà firmata solo dietro un sostanzioso bonus per la conduttrice dell'Isola dei Famosi. L'avvocato della conduttrice, Alessandro Simeone, ha presentato un'azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex. art. 1168 del codice civile) con lo scopo di riavere indietro le borse che le sono state sottratte dal marito.