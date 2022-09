“Rivoglio le borse”, Ilary Blasi chiede 20mila euro al mese più gli accessori ma Totti dice no Ilary Blasi avrebbe chiesto 20 mila euro al mese solo per se stessa più 18 mila euro circa per i ragazzi e il recupero delle borse. La controproposta di Totti è zero per lei.

Arrivano ogni giorno nuovi dettagli sulla nuova guerra dei Roses. Francesco Totti e Ilary Blasi finiranno in tribunale e questa mattina il Corriere della Sera spiega perché. Le pretese da una parte e dall'altra sono troppo distanti. Ilary Blasi avrebbe chiesto 20 mila euro al mese più gli alimenti e Francesco Totti avrebbe rifiutato. Non solo: lei avrebbe incaricato il legale rappresentante di recuperare le borse che l'ex Capitano della Roma ha trattenuto dopo la storiaccia dei Rolex, come raccontato ad Aldo Cazzullo. La trattativa sul divorzio, di fatto, si è arenata: la consensuale sarà firmata solo dietro un sostanzioso bonus per la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che Totti non le concederà mai.

Le nuove notizie su Ilary Blasi e Francesco Totti

Le posizioni sono inconciliabili, ecco perché la coppia finirà in tribunale. Ilary Blasi avrebbe chiesto 20 mila euro al mese solo per se stessa. A questa cifra andrebbero sommati gli alimenti per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, un totale di 17.500 euro al mese. In tutto, fanno 37.500 euro al mese. Francesco Totti ha controproposto zero (0) euro per Ilary Blasi. Il motivo? La conduttrice guadagna bene. E per i figli? Si legge sempre sul Corriere della Sera che il Pupone avrebbe offerto 7000 euro al mese per tutti e tre. Le cifre sono davvero troppo distanti: si finirà in tribunale.

L'esposto dell'avvocato di Ilary Blasi per le borse

Le cose si complicano se guardiamo all'altra partita che si sta giocando: quella dei beni materiali. L'avvocato della conduttrice, Alessandro Simeone, ha presentato un'azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex. art. 1168 del codice civile) con lo scopo di riavere indietro le borse che le sono state sottratte dal marito. Di cosa parliamo: una collezione di Gucci, Chanel e Christian Dior che Francesco Totti avrebbe trattenuto dopo il caso dei Rolex scomparsi dalla sua cassetta di sicurezza. Di quelli, si sono persi le tracce.

Chi guadagna di più tra Francesco Totti e Ilary Blasi?

Visto che girano tantissimi soldi, forse è il caso di fare il punto sui conti di entrambi. Il CorSera fa luce sul patrimonio di Francesco Totti che si attesta sugli 84 milioni di euro. I suoi introiti sono bassi rispetto a un tempo, ma sono comunque soddisfacenti: proprietà immobiliari (13 milioni in tutto) più gli introiti che arrivano dalle pubblicità. Francesco Totti è testimonial di Very Mobile, Gelati Grom e di Volkswagen. La coppia però si divide la Longarina, il centro sportivo che è in mano a Roberto Blasi e Ivan Peruch, rispettivamente padre e cognato di Ilary Blasi. Totti non vuole avere più niente a che fare con entrambi. Recuperare quel centro sportivo sarà molto difficile. Ilary Blasi guadagna – stando al CorSera – un milione di euro netto per ogni edizione dell'Isola dei Famosi. Oltre alle pubblicità in televisione, Ilary Blasi fa branded content su Instagram. Considerato tutto questo, la controproposta di Francesco Totti è stata pari a zero euro per lei. Ovviamente, un affronto per Ilary. Tutto materiale per la prima attesa intervista.