Totti non commenta le segnalazioni dell’Antiriciclaggio, ma avrebbe dato la documentazione richiesta La data della prima udienza del processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata resa nota: sarà il 14 marzo. Nel frattempo l’ex capitano della Roma ha scelto (per il momento) il silenzio sulle segnalazioni dell’Antiriciclaggio, ma avrebbe consegnato la documentazione richiesta dagli inquirenti e potrebbe denunciare chi ha violato il segreto bancario.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Totti è tornato a Roma dopo una vacanza ai Caraibi con Noemi Bocchi e i figli. L'ex Capitano della Roma sta riprendendo in mano la sua vita di tutti i giorni, scegliendo di non esporsi sulla questione delle presunte segnalazioni ‘sos' arrivate all'Antiriciclaggio. Forse pronto ad agire per vie legali contro chi l'ha attaccato violando il segreto bancario, per il momento il Pupone non ha raccontato la sua verità, anche se avrebbe consegnato la documentazione richiesta dagli inquirenti. Nel frattempo l'ex moglie Ilary Blasi ha trascorso Capodanno in Thailandia con la sua nuova fiamma, Bastian Muller, mentre è stata resa nota la data della prima udienza del processo di separazione.

Quando si terrà la prima udienza del processo Totti- Blasi

Nei prossimi mesi del 2023 Francesco Totti ha un appuntamento al quale non può di certo mancare: la prima udienza per la separazione giudiziale dalla ex moglie Ilary Blasi. Il giorno è già stato scelto e annunciato: martedì 14 marzo. Per la prima volta il calciatore giallorosso e la conduttrice dell'Isola dei Famosi, sposati per quasi 20 anni e genitori di tre figli, si troveranno in Tribunale faccia a faccia, con i rispettivi avvocati (Antonio Conte per lui e Alessandro Simeone per lei) per discutere delle questioni rimaste in sospeso e di tutto quello accaduto in questi mesi, dal furto dei Rolex a quello delle borse dai rispettivi appartamenti.

Le vacanze ai Caraibi di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Prima di tornare a Roma e alle questioni lasciate in sospeso nella vita di tutti i giorni, Francesco Totti ha approfittato della pausa natalizia per concedersi una vacanza tra Miami, Bahamas e Honduras con la nuova compagna Noemi Bocchi e i figli avuti dalla ex moglie. Un viaggio all'insegna del sole e del relax per chiudere un anno decisamente turbolento per il Pupone. A paparazzarli, rendendo pubbliche alcune foto della loro fuga d'amore, è stato il sito Whoopsee.it. La nuova coppia sorride insieme mentre passeggia in abbigliamento da mare, poi prendere il sole su una spiaggia bianca.