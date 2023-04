Tommaso Zorzi: “Con Stanzani ci siamo separati pur volendoci molto bene” Tommaso Zorzi parla per la prima volta del rapporto finito con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici con il quale ha vissuto una relazione durata un anno: “Abbiamo scelto di separarci pur volendoci molto bene”.

A cura di Stefania Rocco

Dopo le dichiarazioni di Tommaso Stanzani a proposito del rapporto con Tommaso Zorzi rilasciate nell’intervista a Ciao Maschio, è il giovane conduttore a parlare per la prima volta pubblicamente del legame finito con l’ex ballerino di Amici. Lo ha fatto attraverso una serie di Instagram stories che gli hanno consentito, per la prima volta, di fare chiarezze dopo tutte le indiscrezioni circolate a proposito della rottura con l’ex: dai tradimenti ai presunti cattivi rapporti in corso.

Tommaso Zorzi: “Dette del rapporto con Stanzani cose ai limiti del penale”

“Oggi è una giornata in cui mi levo i sassolini, dopo aver praticato il silenzio per mesi”, fa sapere Zorzi, “Sapete bene che più volte ho letto cose che mi riguardavano ai limiti del penale. Anche tutte le speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***. È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene”.

Che cosa aveva detto Tommaso Stanzani di Zorzi

Tommaso Zorzi fa riferimento all’intervista che Tommaso Stanzani ha rilasciato a Nunzia De Girolamo nel corso dell’0ultima puntata di Ciao Maschio. “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale”, ha dichiarato il ballerino a proposito del rapporto con il suo ex compagno, “Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso lo amo ancora, ma è una forma di amore diverso. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono”.