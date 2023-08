Tomaso Trussardi e Dayane Mello insieme ad un evento, esplode il gossip: “Tra loro c’è feeling” Dopo aver posato insieme ad un evento a Paestum lo scorso 29 luglio, Dayane Mello e Tomaso Trussardi sono finiti al centro del gossip: secondo Il Fatto Quotidiano tra loro ci sarebbe del feeling. Le foto li ritraggono vicini con Odino, il cane di lui, tra le braccia della modella.

A cura di Gaia Martino

Circolano rumors che vedrebbero Tomaso Trussardi molto vicino a Dayane Mello. Da quando il matrimonio con Michelle Hunziker è giunto al capolinea, l'imprenditore di moda non si è mai mostrato in compagnia di una donna: è successo all'evento che si è tenuto lo scorso 29 luglio a Paestum, il "Premio Moda Città dei Templi Edizione VII", durante il quale ha posato vicino all'ex gieffina davanti al flash dei fotografi. Lei si trovava lì in qualità di madrina, lui per ritirare il riconoscimento per il suo ruolo manageriale nella casa di moda di famiglia. Un indizio che secondo molti parlerebbe chiaro è la presenza di Odino, il levriero di casa Trussardi-Hunziker, in braccio all'ex concorrente del GF VIP.

Il gossip su Dayane Mello e Tomaso Trussardi

Si legge su Il Fatto Quotidiano che tra Dayane Mello e Tomaso Trussardi ci sarebbe "un ottimo feeling". I due sono stati fotografati vicini all'evento del 29 luglio a Paestum, "Premio Moda Città dei Templi Edizione VII" nel quale la modella ha ricoperto il ruolo di madrina. Hanno posato vicini davanti ai fotografi e tra le braccia della Mello c'era anche Odino, il levriero di casa Trussardi Hunziker, rimasto, secondo gli indizi, con il papà. La stessa Dayane ha condiviso le immagini sul suo profilo Instaram: tra i like anche quello dell'imprenditore.

Si legge sul sito di TgCom24, inoltre, che nel backstage della sfilata i due avrebbero scherzato insieme: una foto, stando a quanto si legge, mostrerebbe Trussardi con la modella in braccio.

La vita sentimentale di Trussardi dopo Michelle Hunziker

Dopo la separazione da Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi non si era ancora mai reso protagonista di un gossip. L'imprenditore e la conduttrice ci avevano riprovato lo scorso novembre ma quel filo che li teneva uniti si era ormai rotto. Entrambi hanno voltato pagina e mentre la Hunziker si gode la vita da nonna, Trussardi potrebbe essersi rimboccato le maniche per tornare a far battere nuovamente il suo cuore.