Mattia Zenzola e Benedetta Vari, un’amica del vincitore di Amici: “Sono una coppia, ne sono certa” “Stanno insieme, ne sono certa. Probabilmente è la manager che ha consigliato loro di non uscire allo scoperto, la tireranno lunga”. Così un’amica e collega di Mattia Zenzola ha confermato che il vincitore di Amici e la ballerina Benedetta Vari sono ufficialmente una coppia, dopo i numerosi e continui gossip sul loro conto.

A cura di Elisabetta Murina

Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme. Una collega e amica del vincitore di Amici 22 è certa che i due siano ufficialmente una coppia e che la loro intesa si sia creata nel tempo. Sono tante le indiscrezioni circolate sul loro conto negli ultimi tempi, ma è ormai sotto gli occhi di tutti la forte sintonia che li lega.

Le parole di un'amica di Mattia Zenzola

Raggiunta da MondoTV24, un'amica e collega di Mattia Zenzola (che vuole mantenere l'anonimato) ha confermato che lui e Benedetta sono una coppia, anche se ancora ufficialmente non sono usciti allo scoperto: "Stanno insieme, ne sono certa. Probabilmente è la manager che ha consigliato loro di non uscire allo scoperto, per non fare innervosire quelle fan che ancora vorrebbero Zenzola single. La tireranno lunga così forse fino a settembre, sempre che non decidano di farlo prima". Secondo il gossip, la ballerina sarebbe molto gelosa e non vorrebbe "dividerlo con le fan".

Dopo la vittoria ad Amici di Mattia, fa sapere la fonte, qualcosa nel rapporto con Benedetta è cambiato: "È evidente che Benedetta non gli sia indifferente, me ne sono accorta quando ha vinto. L’ha chiamata, l’ha cercata, ma non era semplice riconoscenza per una partner di pista".

Cosa aveva detto Mattia Zenzola sul rapporto con Benedetta

Poco dopo la fine di Amici, da cui è uscito vincitore, Mattia aveva descritto così il rapporto con Benedetta: "C’è tanta sintonia. Nella vita non ho mai avuto tante persone, oltre mamma e papà, che si sono prese cura di me. Lei è una persona che c’è per me, e viceversa, e questa cosa mi piace tanto". Insieme hanno affrontato tutta l'avventura del Serale, ballando in coppia e supportandosi a vicenda: "Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo. Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto”.