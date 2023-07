Mattia Zenzola: “Con Benedetta Vari c’è sintonia, c’è sempre per me e questa cosa mi piace” Mattia Zenzola si sbilancia a proposito del rapporto con Benedetta Vari. La ballerina che lo ha accompagnato durante il suo percorso verso la vittoria ad Amici sarebbe diventata una persona fondamentale nella sua vita: “C’è tanta sintonia. Come mio padre e mia madre, si prende cura di me”.

Mattia Zenzola sembra sbilanciarsi a proposito del rapporto con Benedetta Vari, la ballerina conosciuta ad Amici che lo ha accompagnato nel suo percorso verso il serale e la vittoria. Il rapporto tra i due è gradualmente cresciuto e, nonostante qualche incomprensione nella scuola, i ballerini di latino americano continuano a frequentarsi anche a telecamere spente. Il loro legame è diventato talmente importante da avere alimentato una serie di indiscrezioni a proprio del rapporto tra Benedetta e il fidanzato, indiscrezioni che quest’ultimo ha smentito pubblicando la foto di un bacio. Adesso è Mattia a parlare del rapporto nato con Benedetta.

Mattia Zenzola parla di Benedetta Vari

“C’è tanta sintonia”, ha dichiarato il ballerino in un intervista rilasciata a Libero, “Nella vita non ho mai avuto tante persone, oltre mamma e papà, che si sono prese cura di me. Lei è una persona che c’è per me, e viceversa, e questa cosa mi piace tanto. Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo. Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto”.

Mattia Zenzola: “Con Amici ho realizzato il mio sogno”

Mattia confessa di non avere, almeno al momento, altri sogni da realizzare. La vittoria guadagnata con la partecipazione ad Amici (per due anni consecutivi, lo scorso anno dovette ritirarsi a poche settimane dal serale a causa di un infortunio), lo ha messo nella condizioni di non avere altri desideri tanto importanti: “Come ho sempre detto, il mio sogno più grande l’ho realizzato. Dopo avere avuto la fortuna di fare questa esperienza e di averla conclusa in questo modo, tra i tonti progetti che vorrei realizzare sarebbe bello continuare a far parte della famiglia di Amici”. Un futuro da professionista, dunque. Mattia starebbe pensando di rimanere nella trasmissione che lo ha lanciato.

Il sogno di fare cinema

Ma i progetti del ballerino non sono terminati: “Non nascondo che mi piacerebbe conoscere altre realtà, ad esempio il cinema. Mi metterò a studiare recitazione a settembre e anche se non dovessi riuscire a fare qualche film o qualcosa di simile, è comunque qualcosa che voglio provare, sono curioso e non voglio fermarmi. Una cosa in più nel mio bagaglio che mi sono promesso di provare nella vita. Poi da cosa nasce cosa, sono una persona innamorata dell’arte in tutte le sue forme”.