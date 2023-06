Bacio tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici: “Stanno insieme ma vogliono discrezione” Lontani dalle telecamere di Amici, Benedetta Vari e Mattia Zenzola si starebbero frequentando. Durante un’esibizione a Catania, i due ballerini si sarebbero scambiati un bacio non previsto dalla coreografia.

A cura di Stefania Rocco

Mattia Zenzola e Benedetta Vari si starebbero frequentando lontano dalle telecamere di Amici. Lo sostengono fonti vicine ai due e l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha pubblicato la foto ricevuta da una utente qualche giorno fa. Lo scatto fa riferimento a un’esibizione dei due ballerini a Catania risalente a qualche giorno fa. “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”, scrive l’utente che ha fotografato i due mentre erano intenti a scambiarsi un bacio.

“Benedetta Vari e Mattia Zenzola stanno insieme”

Ad aggiungere un carico pesante all’indiscrezione arrivata da Catania è l’influencer Deianira Marzano che, commentando la foto del bacio in questione, ha scritto: “Sì, pare che stiano insieme ma vogliono discrezione”.

Benedetta Vari avrebbe lasciato il fidanzato Simone Maselli

Secondo indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Benedetta Vari avrebbe lasciato il fidanzato storico, suo compagno durante tutto il periodo della sua partecipazione ad Amici. Si tratta del calciatore Simone Maselli, giocatore dell’Atletico Colleferro, padre di un bambino di 8 anni a cui Benedetta è profondamente legata. Era stato proprio Maselli a difendere la fidanzata all’epoca in cui, mentre i due erano ancora ad Amici, erano cominciati a emergere i primi pettegolezzi a proposito del loro rapporto. Pettegolezzi che sono rimasti tali – anche in considerazione dei sentimenti di Mattia nei confronti dell’altra ballerina della scuola, la ex fidanzata Maddalena Svevi. Ma adesso Simone resta in silenzio, mentre Benedetta appare sempre più vicina al vincitore di Amici. La situazione tra i due potrebbe essere cambiata nel corso degli ultimissimi giorni. Una settimana fa, ospiti di Fiorello a Viva Rai2, i due ballerini avevano dichiarato di essere solo amici.