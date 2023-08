Mattia Zenzola: “Con Benedetta Vari sto tanto bene, non credo servano spiegazioni” Mattia Zenzola continua a fare velatamente riferimento al suo rapporto, professionale ma non solo, con Benedetta Vari. “Con lei sto tanto bene”, ha ammesso il vincitore dell’ultima edizione di Amici.

A cura di Stefania Rocco

Mattia Zenzola e Benedetta Vari continuano a frequentarsi, professionalmente e non solo. Il vincitore di Amici e la ballerina che lo ha accompagnato durante il suo percorso durante il serale e verso la vittoria trascorrono insieme la grande maggioranza del loro tempo. Da settimane, ormai, Benedetta non posa più accanto al fidanzato Simone Maselli che, dopo avere smentito a più riprese un flirt tra la compagna e il suo partner di danza, ha deciso di restare in silenzio. Nelle ultime ore, invece, è stato Mattia a sbilanciarsi, lasciandosi andare a proposito del legame con Benedetta a proposito del quale, ha spiegato, non ritiene “servano spiegazioni”.

Che cosa ha detto Mattia Zenzola

Intervistato da SuperGuida Tv, Mattia ha speso nuovamente belle parole per la ballerina conosciuta ad Amici con la quale, secondo numerosi rumors, starebbe vivendo una storia d’amore tenuta ancora segreta. “Posso dire che con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni”, ha ammesso, esibendo una ritrosia che sembrerebbe suggerire che tra i due il rapporto sia ormai cambiato, sebbene non ancora pubblicamente.

“Sei single?”, la risposta di Mattia Zenzola

Che Mattia stia frequentando qualcuno era diventato chiaro quando, qualche settimana fa, in occasione di un’ospitata in un parco acquatico, alcune fan avevano chiesto al vincitore di Amici se fosse single. “Se ho una relazione o sono single? Oddio sono domande un po’ cattivelle. Diciamo che mi vivo al massimo quello che la vita mi offre e sto benissimo”, aveva risposto per poi cambiare repentinamente discorso nella speranza di poter eludere l’argomento, “Facendo queste cose credo di non sbagliare. Colgo le opportunità e cerco di essere sempre soddisfatto. Sono così grato alla vita per questo periodo bello. Sono arrivate tante soddisfazioni e cose molto belle. La vita è un bel dono e dobbiamo proteggerlo sempre. Cerchiamo di vivere al meglio ed essere sempre grati”. Benedetta, invece, ha preferito restare in silenzio.