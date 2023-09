Amici 2024: Can Yaman, Angelina Mango e Mattia Zenzola tra i protagonisti della prima puntata Tutte le anticipazioni sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che è pronta partire domenica 24 settembre 2023: ecco quali sono gli ospiti della prima puntata.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è pronta partire: la data prevista è domenica 24 settembre 2023 per il consueto racconto del pomeriggio. Già dalla prima puntata, lo spettacolo promette scintille grazie alla presenza di tre volti molto noti, anticipati dalla redazione di MondoTv 24. Amici 23, l'edizione 2023/2024 del talent più longevo d'Italia, sarà disponibile su Canale 5 e in streaming online e on demand su Witty Tv e Mediaset Infinity.

Can Yaman, Angelina Mango, Mattia Zenzola e tutti gli ospiti della prima puntata

Le anticipazioni sulla prima puntata di Amici 23 prevedono la presenza di Can Yaman, il celebre attore turco delle soap di Mediaset. Lui è un habitué dei programmi di Maria De Filippi ed è amatissimo soprattutto dal pubblico femminile di Canale 5. La prima puntata della nuova stagione, come da tradizione, dà la possibilità di rivedere anche due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Angelina Mango. Quest'ultima, fresca di doppio disco di platino per il brano "Ci pensiamo domani", ha conquistato il secondo posto nel talent show, mentre Mattia Zenzola è stato il vincitore della scorsa edizione. Secondo le anticipazioni, Mattia Zenzola potrebbe essere presente con un discorso di motivazione registrato, un augurio per gli studenti della nuova edizione dando quindi il via ufficialmente al nuovo "anno scolastico".

Gli altri ospiti speciali: Leonardo Pieraccioni e Alessia Marcuzzi

La prima puntata di Amici 23 prevede anche la presenza di altri due ospiti speciali. Secondo le anticipazioni ci saranno il regista e attore fiorentino Leonardo Pieraccioni e la conduttrice, ora in Rai, Alessia Marcuzzi. L'attesa per la nuova stagione di Amici è già tanta e una nuova stagione televisiva è ormai alle porte: è già partito il conto alla rovescia per scoprire i nuovi talenti e vivere le nuove emozioni con il programma più amato della tv.