video suggerito

Incidente d’auto per Mattia Zenzola: “L’altro conducente non si è fermato, è scappato via senza pietà” Mattia Zenzola è rimasto coinvolto in un incidente d’auto. Il ballerino, ex vincitore di Amici, ha raccontato sui social che dopo il tamponamento l’altro conducente è scappato via: “Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’auto, si fermasse almeno a dare soccorso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente d'auto per Mattia Zenzola. Il ballerino, ex vincitore di Amici, ha raccontato sui social di aver avuto un violento tamponamento contro un'altra macchina, che poi non si è fermata per prestare soccorso. "Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità, si fermasse almeno a dare soccorso", ha scritto sul suo profilo Instagram.

Mattia Zenzola coinvolto in un incidente d'auto: cosa è successo

Tra le sue storie Instagram, Zenzola ha mostrato la foto della sua macchina distrutta su un lato dopo il violento impatto con un'altra automobile. Il ballerino professionista ha poi raccontato che l'altra persona coinvolta non si è fermata a dare soccorso ed è subito scappata via: "Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un'auto, si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà". L'ex vincitore di Amici ha poi rassicurato i fan e ringraziato coloro che si sono preoccupati per la sua salute: "Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi è tutto ok".

"Il mio racconto è per sensibilizzare, ringrazio chi mi ha aiutato"

Zenzola ha voluto raccontare quanto gli è accaduto per sensibilizzare riguardo al delicato tema degli incidenti stradali, sperando che nessuno si comporti come l'altro automobilista coinvolto nel tamponamento, scappando via senza fermarsi a prestare soccorso: "Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile. Ringrazio chi si è fermato a dare una manzo senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto".