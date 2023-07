Tina Knowles, mamma di Beyoncé, divorzia dall’attore Richard Lawson Tina Knowles, madre di Beyoncé, ha chiesto il divorzio dall’attore Richard Lawson. Era il secondo matrimonio, si erano sposati nel 2015. Tra le motivazioni, scrive Tmz, “le solite differenze inconciliabili”.

La notizia arriva dal puntuale Tmz, il sito di gossip più importante d'America: Tina Knowles, madre di Beyoncé, ha chiesto il divorzio dall'attore Richard Lawson. Per la mamma della cantante, questo è il secondo matrimonio che finisce dopo quello con il padre della diva, Matthew Knowles, con il quale aveva avuto anche la seconda figlia Solange. Tina Knowles e Richard Lawson sono marito e moglie dal 2015. L'istanza di separazione è stata depositata da Tina Knowles nella mattinata di mercoledì. Tra le motivazioni, scrive Tmz, "le solite differenze inconciliabili".

La separazione

Da quanto anticipa Tmz, la separazione tra Tina Knowles e Richard Lawson non sarà per niente amichevole. Dai documenti visionati dal magazine di gossip, la madre di Beyoncé ha chiesto al tribunale di negare il sostegno coniugale a lei come a suo marito, desiderando di ripristinare il precedente cognome e lasciare quello del marito. Una scelta che appare semplice se vista dal lato economico: è evidente che tra i due, chi avrebbe da perdere sarebbe proprio la madre della popstar.

Chi è Richard Lawson

Richard Lawson, classe 1947 è un attore statunitense che ha recitato in diversi film cinematografici e in numerose produzioni televisive. Noi italiani, probabilmente, lo conosciamo per le sue produzioni più popolari: il film horror Poltergeist – Demoniache presenze, datato 1982; la serie tv V – Visitors del 1983, lanciata dalla Fininvest di Silvio Berlusconi. In quella serie, campione d'ascolti, Richard Lawson interpretava il dottor Benjamin Taylor, uno dei protagonisti della serie. È padre di Bianca Lawson, anche lei attrice, nata nel 1979 dal suo primo matrimonio con la collega Denise Gordy. Nel 1992, era tra i passeggeri del volo USAir 405 che si schiantò poco dopo essere decollato dall'Aeroporto Fiorello LaGuardia. Nel disastro morirono 27 persone, ma lui si salvò.