Tina Cipollari rompe il silenzio sul flirt con Giucas Casella: “Non posso smentire” Tina Cipollari rompe il silenzio sul passato flirt con Giucas Casella, tirato in ballo nella Casa del GF Vip durante l’incontro con Patrizia De Blanck: l’opinionista di Uomini e Donne non ha smentito.

A cura di Gaia Martino

In passato Giucas Casella e Tina Cipollari hanno avuto un flirt. A lanciare lo scoop è stato il concorrente del Grande Fratello VIP quando, durante l'incontro con Patrizia De Blanck, si è lasciato scappare qualche retroscena sul passato. "Ma scusami eh, forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D'Urso per lamentarti" sono state le parole dell'illusionista contro la Contessa, entrata in Casa per bacchettarlo accusandolo di aver inventato una love story tra loro.

Le parole in diretta tv durante l'esilarante siparietto non sono passate inosservate ed a distanza di quasi un mese, Tina Cipollari ha rotto il silenzio e stando alle sue parole, qualcosa potrebbe essere davvero successo. Non ha smentito il flirt.

Tina Cipollari non smentisce il flirt con Giucas Casella

In un'intervista al settimanale Vero Tina Cipollari non ha smentito il passato sentimentale con Giucas Casella ed ha scherzato sul fatto che probabilmente l'illusionista le avrebbe fatto qualche gioco di ipnosi.

E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?

L'opinionista di Uomini e Donne ha ritrovato l'amore

La celebre opinionista di Uomini e Donne che lo scorso aprile ha festeggiato 20 anni nel dating show di Maria De Filippi ha ritrovato l'amore tra le braccia di un uomo misterioso di nome Alfredo. Dopo la rottura con Vincenzo Ferrara ha conosciuto il suo attuale compagno ed il suo cuore è tornato a battere nonostante le delusioni del passato. Ha deciso di proteggere la sua privacy per tutelare la storia d'amore nata da pochi mesi ed anche i suoi figli, nati dal matrimonio con Kikò Nalli: "Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all'altro".