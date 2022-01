“TikTok non è sicuro”, Kanye West arrabbiato con Kim Kardashian per il profilo della piccola North Il rapper ha ammesso di non essere un grande sostenitore di TikTok e di non gradire la condivisione di sua figlia North da parte della sua ex moglie, Kim Kardashian.

Kanye West ha rimproverato la sua ex moglie Kim Kardashian per aver mostrato la loro figlia North su TikTok senza il suo esplicito consenso. Il rapper ha deciso di prendere di mira la sua ex moglie che sta continuando a permettere alla loro figlia, che oggi ha otto anni, di utilizzare e realizzare e condividere video su TikTok. Il rapper 44enne, che con Kim Kardashian ha avuto in tutto quattro figli – North, 8, Saint, 5, Chicago, 4 e Psalm, 2 – è apertamente contro il social network di proprietà che arriva dalla Cina.

Il racconto

In una recente intervista con Jason Lee per un episodio di Hollywood Unlocked, il rapper ha ammesso di non essere un grande sostenitore della controversa app di video virali. La cosa che lo infastidisce di più è il fatto che sua figlia North sia diventata una piccola stellina di TikTok con un account personale a nome di North: "Non è una cosa sicura" . Sono numerose anche le apparizioni della piccola North sul profilo TikTok di Kim Kardashian. L'account è pieno di video di Kim e North che trascorrono tempo libero insieme, ma Kanye non pensa sia una scelta giusta.

Uno tra i tanti "tiktok" che fanno arrabbiare Kanye West.

Il divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian

È il 19 febbraio 2021 quando viene ufficializzato alla stampa il divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian. La coppia, al momento della diffusione della notizia alla stampa, ha comunicato di aver raggiunto una serie di condizioni pacifiche per il divorzio. L'accordo tra Kim e Kanye ha previsto l'affidamento congiunto dei loro bambini. Avrebbero inoltre trovato un accordo pacifico per la divisione dei loro beni, tenendo in considerazione anche l’accordo pre-matrimoniale firmato da entrambe le parti prima delle nozze. Da quel momento in poi, stando alle cronache del gossip, Kim Kardashian avrebbe perso la testa per il comico del Saturday Night Live, il 28enne Pete Davidson. Stando alle indiscrezioni, la storia sarebbe molto seria e la coppia avrebbe recentemente fatto la loro prima vacanza "a due" alle Bahamas.