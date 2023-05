Teresa Cilia sulle critiche al suo aspetto fisico: “Me ne frego, ma è sbagliato usare i social così” Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, è stata criticata sui social per il suo aspetto fisico: alcuni follower sostengono che sia ingrassata. “Io me ne frego, però giudicare una persona sull’aspetto fisico è davvero povero”, ha commentato.

A cura di Elisabetta Murina

Teresa Cilia è stata criticata sui social per il suo aspetto fisico. L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram una foto scattata durante una vacanza Dubai, ricevendo diversi commenti da parte dei follower, che sostengono sia ingrassata e vestita male. Così, ha deciso di intervenire per parlare dell'accaduto: "Giudicare una persona sull'aspetto fisico è davvero povero".

La risposta di Teresa Cilia alle critiche sul suo fisico

In alcune storie Instagram, l'ex tronista ha commentato le critiche ricevute per il suo aspetto fisico. Diversi follower, sopratutto donne, sostengono che abbia preso qualche chilo di troppo e che il vestito indossato nello scatto non valorizzi le sue forme. "Io me ne frego in linea di massima, però giudicare una persona sull'aspetto fisico è davvero povero perché dovete capire che al di là di questo schermo ci sono persone che possono anche rimanerci male", ha esordito Cilia.

Secondo il suo punto di vista, alcune parole possono risultare offensive e causare un disagio "perché magari quella persona sta lavorando sul suo fisico", anche per problemi di salute: "Trovo sbagliatissimo usare i social in questo modo, si può giudicare una persona sotto tanti altri aspetti, ma su quello fisico lo trovo assolutamente sbagliato".

Teresa Cilia e il rapporto con la chirurgia estetica

Nel corso degli anni, Teresa Cilia si è rifatta le labbra e il seno, senza avere problemi nel parlarne. È quindi favorevole alla chirurgia estetica, ma con moderazione: "Sì alla chirurgia ma sempre con molta attenzione e delicatezza. Io mi sento bene con me stessa, non ho alcun tipo di problema".

Le foto che condivide sul suo profilo Instagram sono tutte naturali, senza modifiche: "Potevo benissimo modificare la foto come si fa oggi, ma preferisco mostrarmi così come sono. Cambiarsi i connotati non mi sembra il caso". Poi, tornando ai commenti cattivi ricevuti, ha concluso: "Cercate di aprire il cervello quando parlate perché questi commenti così poveri, senza significato e senza senso, davvero non fateli".