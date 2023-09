Temptation Island, Lollo spiega perché è finita la storia con Alessia Ligotti: “Ci sono diversi fattori” Il single Lollo, dopo le parole di Alessia Ligotti, racconta la sua verità sui motivi che hanno portato i due ragazzi a non frequentarsi più dopo Temptation Island. Ecco cosa è successo.

Alessia Ligotti e il single Lollo, ovvero Lorenzo Di Curzio, sono stati protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Come è noto, lei ha deciso di uscire separata dal suo fidanzato Federico, ma uscita da lì ha capito che non c'era alcuna compatibilità con Lorenzo. Adesso anche il single Lollo dice la sua su quel rapporto che proprio non è andato mentre, curiosamente, i rapporti tra Alessia e il suo ex Federico sono ancora molto buoni, tanto che molti pensano che non sia affatto il suo "ex".

Le parole di Lollo

Lorenzo Di Curzio, dopo le parole di Alessia in riferimento all'incompatibilità e all'impossibilità di costruire alcunché, ha detto la sua e ha spiegato su Instagram: "Con Alessia non è proseguita al di fuori del programma per diversi fattori, in primis la distanza. In ogni modo le voglio bene e le auguro il meglio". Questa motivazione non sarebbe piaciuta ad Alessia Ligotti che avrebbe reagito con una storia polemica, ma lui ha ribattuto: "Non dico niente che è meglio". Lei su Instagram ha confermato di essere in contatto con Federico, ma non ha confermato il riavvicinamento:

Un futuro da corteggiatore per Lollo?

Una cosa appare però molto chiara. Nel corso del reality show Temptation Island, il single Lollo è balzato agli occhi per il suo carisma e per il fatto di saper bucare lo schermo. Non sorprenderebbe, insomma, di poterlo vedere come protagonista di prossime produzioni stagionali pronte a partire. Una tra tutte: quella di corteggiatore della prossima edizione di Uomini e Donne. Si accettano scommesse.