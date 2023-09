Temptation Island, Daniele De Bosis: “Con la tentatrice Benedetta è finita” e lei sbotta sui social

Daniele De Bosis è reduce dalla partecipazione al programma Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. In quel contesto, si è conclusa la sua relazione con Vittoria Egidi. L'uomo, poi, si è avvicinato alla tentatrice Benedetta Pascali, ma le cose tra loro sono già naufragate.

Daniele De Bosis ha risposto alle domande dei suoi follower. In particolare, gli è stato chiesto: "Stai frequentando la tentatrice?", con riferimento a Benedetta Pascali. L'ex concorrente di Temptation Island ha spiegato che la loro frequentazione si è interrotta:

Posso avere una domanda di riserva? No? Comunque ad oggi posso dire che le cose non sono andate come forse speravo, come volevo. Premetto che tutto ciò che abbiamo fatto, non lo abbiamo fatto né per hype, né per fare aumentare i follower. Anche perché ho messo poche storie, sono molto riservato quando ho una relazione. Quando sto frequentando una persona non mi va di metterlo su Instagram, su piazza subito. Comunque ad oggi no, non ci stiamo frequentando.