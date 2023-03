Tara Gabrieletto: “Per Cristian Gallella provo indifferenza, non vedo l’ora arrivi la separazione” Si sarebbe concluso senza rimorsi il matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne commenta con durezza: “Per lui provo solo indifferenza”.

A cura di Stefania Rocco

Si è conclusa senza alcun rimorso la lunga relazione tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. I due, che dopo la scelta a Uomini e Donne avevano deciso di sposarsi, non stano più insieme da tempo. E sembrerebbero non avere nemmeno mantenuto buoni rapporti. A suggerirlo sono state le ultime dichiarazioni della ex corteggiatrice. Quando su Instagram le è stato chiesto se provasse gelosia nel sapere il suo ex felice accanto a un’altra donna (la giornalista Sofia Oranges), Tara ha risposto lapidaria che la vita sentimentale del suo ex le sarebbe indifferente.

Che cosa ha detto Tara Gabrieletto di Cristian Gallella e Sofia Orangel

“Se sono gelosa di Cristian? Assolutamente no. Per essere gelosi bisognerebbe provare un setniemtno e io per lui provo solo indifferenza”, ha spiegato Tara. Ha aggiunto inoltre di stare aspettando con trepidazione il momento in cui sarà un’udienza in tribunale a mettere la parola fine sul loro matrimonio:

Non vedo l’ora che arrivi il 22 marzo per avere finalmente la prima udienza per la separazione e per essere una donna libera a 360 gradi. Lui ha la sua vita e io la mia quindi fatemi la cortesia di non affiancarmi più.a lui in nessuno modo perché non voglio avere più nulla a che fare con il mio passato. Oggi voglio vivere solo il presente”.

Cristian Gallella aveva detto di Tara: “So tante cose ma non voglio rovinarla”

Nemmeno Cristian aveva speso parole tenere nei confronti della sua ex quando, per la prima volta dopo anni, ne aveva parlato pubblicamente. È accaduto a gennaio quando, in seguito alla Instagram story di un’amica che difendeva Cristian, lasciando intendere fosse stata Tara a determinare la loro rottura, Gallella aveva aggiunto: