Tara Gabrieletto: "L'uomo che frequentavo ha fatto i provini da tronista a Uomini e Donne, voleva lo corteggiassi" Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu scelta da Cristian Gallella, denuncia quanto accaduto con l'uomo che sta frequentando da qualche tempo: "Ho scoperto che, mentre stava con me, faceva i provìni per diventare tronista".

Tara Gabrieletto denuncia il tentativo di “imbroglio” del suo ormai ex compagno ai danni della redazione di Uomini e Donne. Ex corteggiatrice poi scelta da Cristian Gallella – i due si sposarono prima di separarsi dopo qualche anno – Tara ha raccontato di avere scoperto che l’uomo che stava frequentando da qualche mese aveva fatto in gran segreto diversi provìni per partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi nel ruolo di tronista.

La denuncia di Tara Gabrieletto

“Vi sto raccontando questa cosa perché la scusa del ‘meglio non dire niente, faccio la signora, non ne vale la pena, gli do troppo importanza’ ha un po’ stancato, perché ad oggi penso che se ti comporti male te ne devi assumere anche le conseguenze”, è stata la precisazione di Tara che ha quindi provveduto a raccontare l’assurda vicenda che l’ha vista, suo malgrado, protagonista, “A chi mi chiedeva se ero fidanzata, più di una volta ho risposto tra le righe. 2 mesi e mezzo che questa persona sta sempre a casa mia, fissa, si litiga come tutte le coppie normali ma discussioni normalissime però nel mentre tu stai a casa mia, stai nel mio letto, viviamo come una coppia non solo in casa ma anche fuori, si gira per mano, non ci si nasconde […] Nel momento in cui poi se ne esce parlando di futuro, di convivenza, si dicono parole importanti, soprattutto da parte sua, perché io ero sempre un pochino frenata, forse il mio istinto era più avanti di me, poi a cena dove la sera prima andava tutto bene te ne esci con ‘Ho fatto più provini per andare a fare un programma’ del mio passato mi cascano le braccia”.

“Era preoccupato che la redazione lo scoprisse”

Tara ha quindi rivelato che la preoccupazione principale dell’uomo non era la sua reazione. Temeva solo che la redazione scoprisse le bugie raccontate fino a quel momento: “Ognuno può fare quello che vuole nella propria vita ma non prendendosi gioco di un’altra persona. Almeno avere la decenza di dirlo prima non al terzo, quarto provino, non pensando di escogitare qualche piano: ‘No, così tu scendi, io non scelgo perché ho scelto te’, tutte queste cose no. La mia vita è normalissima, non faccio giochetti, sono una donna e non più una bambina. La preoccupazione sua era di non dirlo a nessuno se no questa cosa gli salta. […] La preoccupazione non è che hai preso in giro tutti […] Lui ora deve pararsi il c**o dicendo che si trattava di una frequentazione di cinque giorni. È stato bello scoprire che la domenica sera stavi con me, il lunedì esci dal mio letto alla mattina tardi, io vado al lavoro, vai a fare il provino al pomeriggio e poi la sera torna da me perché non riesce a stare senza di me […] Non fa una piega”. Quindi ha concluso:

La presa per il c**o è stata bella importante. Non so cosa pensa di ottenere, che poi sto iniziando a collegare i vari tasselli. Si è sempre informato in questi mesi sul come funziona, ma ho pensato che fosse curiosità, gli avevo dato fiducia. Così è grave, così è sfruttare le persone […] Spero che chi di dovere vedrà queste storie. Pensa di andare là e fare i milioni, più che là penso che potrebbe fare un provino per fare l’attore.